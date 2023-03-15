Volkswagen построит в Канаде предприятие по производству аккумуляторных батарей для электрокаров

Германский автопроизводитель Volkswagen выбрал страну, в которой он построит свой первый завод по производству аккумуляторных батарей за пределами Европы. Как сообщается, этой страной станет Канада.

Этому выбору способствовал факт наличия канадских и американских субсидий. Ранее представителями компании отмечалось, что германский производитель работает над локализацией цепочки выпуска электрокаров в североамериканском регионе. Канадский завод Volkswagen по выпуску аккумуляторных батарей будет базироваться в городе Сент-Томас. Власти Онтарио быстро приняли все соответствующие законы и определили границы для постройки объекта, площадь участка составляет 1500 акров.

Следует напомнить, что в конце 2022-го года Volkswagen AG подтвердил информацию о том, что он ищет площадку для своего канадского завода. Это произошло спустя полгода после подписания меморандума о сотрудничестве с канадским правительством, чтобы обеспечить доступ к важному сырьюдля производства аккумуляторов.

Отметим, что наблюдающийся процесс создания европейскими компаниями новых производственных мощностей за пределами ЕС, кажется превращается в тренд. Например, немецкий химический концерн BASF говорит открыто, что компания не готова инвестировать в объекты, расположенные на территории союза.

Автомобили с батареями этого завода также будут претендовать на субсидии в размере тысяч долларов в соответствии с Законом США о снижении инфляции, выделяемые автомобилям с батареей, изготовленной с минимальной долей критических минералов, добытых или переработанных в США или стране с американским соглашением о свободной торговле, или переработанных в Северной Америке.