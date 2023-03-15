Дом Ги Лафлера в Иль-Бизаре снова выставлен на продажу

Хотите стать владельцем недвижимости бывшего хоккейного кумира? Тогда читайте!

Переезд в дом хоккейного героя для каждого желающего его приобрести, стал немного более доступным. Возможно, как отражение нынешнего спада на рынке недвижимости, цена на дом на Иль-Бизар, который когда-то принадлежал Ги Ла Флеру, снизилась.

Легенда Habs умерла в апреле прошлого года от рака легких. Вскоре после этого его вдова Лиз выставила дом площадью 21 000 квадратных футов на продажу. Первоначальная запрашиваемая цена составляла 2,5 миллиона долларов. Прошлой зимой она сняла дом с продажи. Но он снова выставлен на продажу по цене чуть менее 1,7 миллиона долларов.

Это дом в стиле “плантации”, вдохновленный домом, который Лафлеры видели во время поездки в Миссисипи. Веб-сайт Centris real estate описывает его как “спроектированный и обслуживаемый с любовью фактическим владельцем”. В доме три спальни, подъездная дорожка на шесть машин, отдельный гараж на две машины, бассейн на заднем дворе и вертолетная площадка (Ла Флер была лицензированным пилотом вертолета).

Лафлеры прожили в этом доме более двадцати шести лет. Когда вдова хоккеиста впервые объявила, что дом выставлен на продажу, Лиз говорила о том, как ей нужно двигаться дальше, но тяжело было бы оставаться в доме без супруга, окруженной воспоминаниями о годах, прожитых здесь с ним.

С детства Ги мечтал играть только за «Монреаль канадиенс». В детской секции, где он познавал азы хоккея, был всего один свитер — именно «Монреаля», и часто дело доходило до драк в спорах, кто наденет сегодня знаменитую форму легендарного клуба. Рассказывают, что когда Лафлер появился в составе «Канадиенс», легендарный Жан Беливо, завершивший к тому времени свою блистательную карьеру, предложил Ги свой свитер с 4-м номером. Лафлер, для которого Беливо всегда был кумиром, отказался, посчитав, что не может играть под номером легенды, и взял себе 10-й номер. Теперь и этот номер в «Канадиенс» больше не используется— его навечно закрепили уже за Лафлером. В составе « Канадиенс» он шесть раз выигрывал Кубок Стэнли.

Достижения его уникальны. Он шесть раз забивал в регулярном первенстве более 50 шайб (только Гретцки добился большего — девять раз). Он дважды признавался самым полезным игроком чемпионата, шесть раз входил в первую пятерку «Олл Старз», трижды выигрывал звание лучшего бомбардира лиги. Лафлер стал одним из трех игроков НХЛ, кто вернулся в хоккей после того, как его имя увековечено в Зале хоккейной славы (он отыграл сезон за «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1988—1989 годах после четырехлетнего перерыва). Подобное совершили только Горди Хоу и Марио Лемье. В составе «Монреаля» он играл 14 лет. В 1977 году был признан лучшим спортсменом Канады.

30 марта 1991 года в предпоследнем матче сезона Ги играл против… «Монреаля», и забил своей последний гол в карьере. Он был вознагражден за это шестиминутной овацией всего стадиона, который приветствовал его стоя. «Я рад, что забил. Я сделал это для болельщиков, не для себя», — произнес Лафлер.