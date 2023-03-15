Бывший житель DDO признает себя виновным в обмане женщин

Бывший бизнесмен с Западного острова, признавший себя виновным в обмане трех жертв на десятки тысяч долларов, был приговорен к общественным работам.

Преступления Шелдона Людвика датируются 2018 годом. 63-летний мужчина, получивший прозвище “Казанова из Монреаля”, подходил к жертвам, притворяясь заинтересованным в отношениях, деловом партнерстве и даже выдавая себя за лайф-коуча.

Королевский прокурор Сандра Трамбле представила дело в здании суда Монреаля в прошлый четверг.

Людвик встретил свою первую жертву, И. Дубровски, в кафе, заявив, что она консультант по борьбе с зависимостями. Ему удалось выманить у нее 7000 долларов. По словам Дубровски, он завоевал ее доверие, сыграв на ее уязвимости, заставив ее поверить, что его намерения основаны на любви, уважении и чести.

В другом случае Людвик выдал себя за бизнесмена, сказав фотографу, что ищет инвестора, и убедил жертву дать ему несколько тысяч долларов.

И третья жертва, Изабель Харди, познакомилась с Людвиком, когда искала работу. Он якобы нанял ее на работу в компанию по производству одежды и убедил стать партнером в компании по консультированию по вопросам зависимости, а также солгал о сборе средств на исследования рака.

По-видимому, есть еще несколько жертв, которые отказались обратиться в полицию.

Людвик, который был резидентом DDO, но сейчас живет в Онтарио, одно время был совладельцем хоккейной команды Verdun Dragons, а когда-то выступал за бейсбольную команду AAA “Мстители из Кот-Сен-Люка”.

Он признал себя виновным по трем пунктам обвинения в мошенничестве на сумму более 17 000 долларов. В противном случае рассмотрение дела было бы перенесено на следующий год из-за задержек в зале суда.

Корона и адвокат защиты Стефани Бассо согласились на приговор в виде 200 часов общественных работ плюс три года испытательного срока.