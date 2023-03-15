Монреаль бывает разным: ножи, подростки, ограбление

О двух похожих ограблениях с разницей в два дня в Монкленде и о третьем в центре города, сообщили в полицию обеспокоенные родители и по меньшей мере двое подростков, получившие травмы.

Жительница NDG Анджела рассказала, что около 18:30 вечера четверга на ее 16-летнего сына напали на улице Монкленд между Жируаром и Декари трое подростков в балаклавах и с ножами.

“Они забрали его телефон и бумажник”, – добавила перепуганная мать, добавив, что подозреваемым, по-видимому, было от 17 до 19 лет. По ее словам, воры воспользовались бесконтактной дебетовой картой ее сына, чтобы опустошить его банковский счет, “еще до того, как он вернулся домой”.

В другом из инцидентов жертвой стал 15-летний подросток. Отец заявил, что сын был ограблен в субботу вечером на Монкленд близ Эрнсклиффа. Парень рассказал, что 5 или 6 молодых людей в масках и капюшонах окружили его, и, размахивая ножами, обыскали его карманы и заставили удалить данные его телефона. Они взяли устройство и побежали в сторону метро Villa-Maria.

В обоих случаях целью были несовершеннолетние, которые, к счастью, не пострадали, подтвердил констебль SPVM Жан-Пьер Брабант. Он добавил, что следователи будут просматривать местные камеры, чтобы попытаться идентифицировать подозреваемых.

Член совета NDG Питер Маккуин рассказал, что полиция 9-го участка “приступила к немедленным действиям, когда произошла пара вооруженных ножами групповых ограблений одиноких подростков”, добавив, что патрули в форме были усилены в районе, и “полицейские активизировали процесс поиска и ареста преступников ”.

Брабант говорит, что по возможности полезно вечерами возвращаться домой парами. Кроме того, он посоветовал следующее: “всегда оглядывайтесь по сторонам, прежде чем выходить из метро. Если вы не чувствуете себя в безопасности, отправляйтесь в безопасное место или позвоните 911. В наши дни люди утыкаются носом в свои телефоны и не всегда видят, что происходит вокруг них. Если за вами следят, попробуйте позвонить в 911, сообщить свое местоположение и пойти куда-нибудь в людное место… Но если ты не можешь, не сопротивляйся. Если ты чувствуешь себя в опасности, не сопротивляйся, просто сдайся. Легче убедиться, что тебе не причинят вреда из-за чего-то просто материального”.