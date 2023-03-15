Недвижимость: Спешите купить дом!

Независимо от типа инвестиций, попытка выбрать лучшее время для покупки рискованна. Мы не можем точно предсказать краткосрочные изменения цен

Продажи в 2023 году будут самыми низкими за последние двадцать лет. Дежарден прогнозирует в недавнем исследовании, что через несколько месяцев мы достигнем конца цикла снижения цен.

Регионы, в которых наблюдалось меньшее или очень незначительное превышение цен, то есть регионы на севере, в центре и на востоке Квебека, живут лучше. В столичном регионе Квебека спад продаж более умеренный, а количество объектов недвижимости, выставленных на продажу, остается очень низким.

Прогнозируемое снижение процентных ставок по ипотечным кредитам, а также снижение собираемых цен приведут к повышению доступности. Однако прогнозируемого снижения процентных ставок будет недостаточно для того, чтобы доступность была достаточно привлекательной, чтобы способствовать массовому возвращению покупателей на рынок.

Несмотря на то, что повышение ставок по ипотечным кредитам, похоже, подходит к концу, ежемесячные платежи, связанные с погашением кредита, резко возросли.

Теперь, когда рост цен сменился коррекцией, а стоимость заимствований выросла, привлекательность инвесторов, на долю которых приходилось около 20% продаж недвижимости в стране, ослабла.

Объем строительства нового жилья, который сократился на 15,8% в 2022 году, по прогнозам, сократится на 20% в течение 2023 года.

«Несмотря на некоторые правительственные программы, финансирование проектов представляет собой серьезную проблему после повышения процентных ставок, что приводит к отмене или переносу некоторых строительных работ», – подчеркивает Элен Бегин, старший экономист движения Дежарден.fa

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы