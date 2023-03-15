Минюст США начал расследование краха Silicon Valley Bank

За неделю до банкротства глава SVB Financial Грег Беккер реализовал опционы на 12 451 акцию и продал их в тот же день, заработав около $2,3 млн. А финансовый директор Дэниел Бек 27 февраля продал акции на сумму более $575 000 (около трети принадлежащих ему акций в компании).