Минюст США начал расследование краха Silicon Valley Bank

По словам осведомленного источника, разбирательство «находится на начальной стадии». Ранее было сообщено о том, что минюст США совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит расследование. В частности, в рамках разбирательств изучается продажа акций, которую сотрудники SVB Financial осуществили за несколько дней до краха банка.
Silicon Valley Bank признали банкротом 10 марта. Кредитная организация базировалась в Калифорнии, занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Как отметило The Associated Press, крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также закрылся Signature Bank из-за системных рисков.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) заверила, что все филиалы SVB откроются 13 марта и вкладчики получат полный доступ к своим застрахованным депозитам. Но, по данным регулятора, 89% депозитов ($175 млрд) на конец 2022 г. не были застрахованы, их судьбу еще предстоит определить.
В то же время американские власти заявляют об устойчивости финансовой системы страны благодаря реформам, которые были проведены после кризиса 2008 г. 13 марта президент Джо Байден подчеркнул, что банковская система США находится в полной безопасности, и пообещал более жесткое регулирование.