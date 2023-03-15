Google добавит ИИ в Google Docs и Gmail

Компания Google анонсировала первый пакет продуктов Workspace, который оснащён встроенным искусственным интеллектом, функционально схожим с ChatGPT. Пока что эта возможность ожидается в Google Docs (Документах) и Gmail. Работу системы показали на примере генерации описания для вакансии.

Для начала формулируется короткая подсказка, после чего система сама создаёт необходимый текст. В будущем ИИ сможет писать, проверять и переписывать тексты, а также предлагать необычные и интересные идеи.

В почтовом клиенте ранее уже появились функции «Умного ответа» и «Умного создания», а теперь искусственный интеллект научился дополнять небольшое письмо или, наоборот, расширять длинное. Также он позволяет менять тон письма, делая его более официальным или нет. Также он сможет создавать маркированные списки.

В будущем генеративный искусственный интеллект появится в облаке Vertex AI и App Builder, а разработчики обещают скоро открыть доступ к API. Что касается запуска ИИ в Google Docs и Gmail, то там новинка появится сначала для ограниченного круга тестировщиков, это произойдёт уже в марте. Затем доступ появится у всех, но точных сроков пока нет.

Google видит миссию Workspace в том, чтобы объединять людей и полагает, что достижения в области генеративного ИИ позволяют по-новому выполнять эту миссию, помогая пользователям:

Составлять черновики, отвечать, подводить итоги и расставлять приоритеты в Gmail; Творчески создавать и изменять файлы в «Документах»; Автоматически генерировать изображения, аудио и видео в «Слайдах»; Автоматически анализировать данные в «Таблицах»; Создавать новые фоны и делать заметки в Meet; Включать рабочие процессы для выполнения задач в Hangouts.

Генеративный ИИ в «Документах» и Gmail поможет пользователям начать писать — достаточно просто ввести тему, чтобы получить готовый черновик, который затем можно продолжать совершенствовать и редактировать, получая больше предложений от ИИ по мере необходимости. Для множества распространённых сценариев ИИ поможет найти правильный тон и стиль — создать резюме, написать запрос поставщику или составить отчёт о недавней встрече. А для неформального варианта общения в Gmail предлагается опция «Мне повезёт».