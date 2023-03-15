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Новости Google добавит ИИ в Google Docs и Gmail

Google добавит ИИ в Google Docs и Gmail

Виктория Христова Мар 15, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Google добавит ИИ в Google Docs и Gmail отключены 25 Просмотров

Компания Google анонсировала первый пакет продуктов Workspace, который оснащён встроенным искусственным интеллектом, функционально схожим с ChatGPT. Пока что эта возможность ожидается в Google Docs (Документах) и Gmail. Работу системы показали на примере генерации описания для вакансии.

 

Для начала формулируется короткая подсказка, после чего система сама создаёт необходимый текст. В будущем ИИ сможет писать, проверять и переписывать тексты, а также предлагать необычные и интересные идеи.

В почтовом клиенте ранее уже появились функции «Умного ответа» и «Умного создания», а теперь искусственный интеллект научился дополнять небольшое письмо или, наоборот, расширять длинное. Также он позволяет менять тон письма, делая его более официальным или нет. Также он сможет создавать маркированные списки.

В будущем генеративный искусственный интеллект появится в облаке Vertex AI и App Builder, а разработчики обещают скоро открыть доступ к API. Что касается запуска ИИ в Google Docs и Gmail, то там новинка появится сначала для ограниченного круга тестировщиков, это произойдёт уже в марте. Затем доступ появится у всех, но точных сроков пока нет.

Google видит миссию Workspace в том, чтобы объединять людей и полагает, что достижения в области генеративного ИИ позволяют по-новому выполнять эту миссию, помогая пользователям:

  1. Составлять черновики, отвечать, подводить итоги и расставлять приоритеты в Gmail;
  2. Творчески создавать и изменять файлы в «Документах»;
  3. Автоматически генерировать изображения, аудио и видео в «Слайдах»;
  4. Автоматически анализировать данные в «Таблицах»;
  5. Создавать новые фоны и делать заметки в Meet;
  6. Включать рабочие процессы для выполнения задач в Hangouts.

Генеративный ИИ в «Документах» и Gmail поможет пользователям начать писать — достаточно просто ввести тему, чтобы получить готовый черновик, который затем можно продолжать совершенствовать и редактировать, получая больше предложений от ИИ по мере необходимости. Для множества распространённых сценариев ИИ поможет найти правильный тон и стиль — создать резюме, написать запрос поставщику или составить отчёт о недавней встрече. А для неформального варианта общения в Gmail предлагается опция «Мне повезёт».

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