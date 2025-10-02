Поджог ресторана Primi Piatti в Сент-Ламберте: полиция арестовала трёх подозреваемых

Рано утром во вторник, около 1:45, в итальянский ресторан Primi Piatti на улице Грин в Сент-Ламберте были брошены зажигательные предметы. Полиция Лонгёйя (Service de police de l’agglomération de Longueuil, SPAL) быстро отреагировала на вызов и вскоре перехватила неподалёку автомобиль, в котором находились два 19-летних молодого человека и несовершеннолетний.

Все трое были задержаны и помещены под стражу, им предъявят обвинения в поджоге.

Представитель SPAL подтвердил, что вокруг места происшествия был установлен периметр безопасности, следствие продолжается, и расследование находится на ранней стадии. Полиция собирает доказательства, опрашивает свидетелей и анализирует обстоятельства инцидента.

Это уже не первый случай поджогов в районе и служит поводом для беспокойства местных жителей и предпринимателей. Ресторан Primi Piatti, как и многие заведения общепита, играет важную роль в жизни сообщества, и поджог наносит не только материальный ущерб, но и сказывается на безопасности и ощущении спокойствия в районе.

Власти призывают граждан быть бдительными и своевременно сообщать о подозрительных действиях.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по делу, обращаться в SPAL или анонимные каналы связи. Расследование продолжается, и виновные будут привлечены к ответственности по полной мере закона.

Это происшествие вновь обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности общественных мест и поддержки малого бизнеса в условиях повышения криминогенной ситуации.

