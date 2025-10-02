Монреаль теряет жителей: дорогие квартиры и новый виток внутренней миграции

Многие монреальцы признают: волей-неволей они покидают город, в котором ещё недавно связывали свою будущую жизнь. Рост арендных ставок за жильё достиг исторического пика и стал недостижимым даже для тех, кто получает стабильную заработную плату.

Согласно исследованию Института статистики Квебека (ISQ), если тенденция сохранится, к 2030 году Монреаль потеряет более 126 000 жителей, переехавших в другие регионы провинции.

Эмиграция из Монреаля продолжается уже 25 лет: соотношение миграционного потока остается отрицательным — уезжающих больше, чем прибывающих из других регионов Квебека. Рост населения мегаполиса обеспечивает только международная иммиграция.

Герой публикации, Гийом Никодем, покинул Монреаль спустя 10 лет проживания в квартале Аунтик-Картьевиль. Его семья переехала в Куанзвиль в Эстри: «Платили 1 800 долларов за четырёхкомнатную квартиру. Если бы добавили ещё 200–300 долларов, могли бы позволить себе небольшой дом за городом». Многие семьи рассчитывают на большее пространство — именно этого не хватает в ограниченных и дорогих апартаментах столицы. Работа на удалёнке стирает географические барьеры, а нежелание мириться с пробками и проблемами городской среды становится решающим фактором при выборе нового места для жизни.

Монреаль также теряет молодёжь: некогда город притягивал студентов, но сегодня даже этой категории жителей всё сложнее оплатить аренду или обучение. Всё меньше молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет решаются переехать в мегаполис ради учёбы.

По словам демографа Мартин Сен-Амур, основную часть «внутренней» миграции составляют семьи с детьми: «Монреаль становится труднодоступным для тех, кто ищет не только работу, но и пространство для развития и обустройства быта». Теперь даже в пригородах и сельских районах ищут то самое сочетание: доступное жильё, безопасность и экологию.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG