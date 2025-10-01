Подписаться на рассылку
Виктория Христова Окт 1, 2025

Почтовые работники Канады объявили национальную забастовку в ответ на недавние изменения, которые правительство решило внести в работу Canada Post. В частности, речь идёт о прекращении доставки почты до дверей домов и полном переходе на систему общественных почтовых ящиков, которую начали внедрять ещё в 2013 году, но затем приостановили.

 

Министр по трансформации правительства, общественным работам и закупкам Жоэль Лайтбаунд объяснил, что эти меры необходимы для стабилизации финансового положения Crown корпорации Canada Post, которая за последние семь лет понесла убытки более 5 миллиардов долларов и ежедневно теряет около 10 миллионов. Он назвал ситуацию «экзистенциальным кризисом» и «фактически неплатёжеспособной». В то же время министр подчеркнул, что Canada Post — важное учреждение, которое стоит сохранять.

Кроме изменения системы доставки, Лайтбаунд потребовал повысить эффективность, сократить расходы и упростить управленческую структуру организации. При этом переговоры с Канадским союзом почтовых работников (CUPW) застопорились, и профсоюз заявил, что не был предварительно уведомлен о решениях правительства.

Союз обеспокоен тем, что эти изменения приведут к сокращению рабочих мест и фактически передаче части почтовых услуг частному сектору. В ответ на заявление министра CUPW немедленно объявил начиная с 25 сентября общенациональную забастовку.

Мнения среди жителей и бизнеса разделились: одни считают, что свои должны быть сделаны ради сокращения больших дефицитов Canada Post, другие опасаются, что забастовка нанесёт ущерб малому бизнесу и создаст задержки важных документов, что усугубит экономическую ситуацию.

Почтовая служба сообщила, что во время забастовки обработка и доставка отправлений приостановлены, некоторые отделения закрыты, однако доставка социально значимых чеков и живых животных продолжится.

Переговоры продолжаются, и ситуация остаётся напряжённой.

