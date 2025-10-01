Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Экономика Недвижимость Депутат Брейдон Кларк представил законопроект, направленный на решение жилищного кризиса

Депутат Брейдон Кларк представил законопроект, направленный на решение жилищного кризиса

Olga Ouspenski Окт 1, 2025 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 10 Просмотров

Либеральный депутат Брейдон Кларк представил в Палате общин законопроект C-227, направленный на решение жилищного кризиса среди молодёжи Канады. Этот частный законопроект подразумевает создание общенациональной стратегии в отношении канадцев в возрасте от 17 до 34 лет, которые, по словам Кларка, непропорционально страдают от дефицита и дороговизны жилья.

Ключевые аспекты законопроекта

  • Всёохватывающая стратегия: Предлагается совместная работа федерального, провинциальных, муниципальных органов власти, некоммерческого сектора и представительства коренных народов.

  • Учет реальных потребностей: Стратегия охватывает весь спектр нужд — аренда, жильё для студентов, кооперативы, доступное первое жильё.

  • Системный подход: Планируется регулярная отчётность министра в парламенте для отслеживания прогресса и повышения прозрачности.

  • Вовлечение молодёжи: Законопроект нацелен сделать молодых людей приоритетом в программах строительства нового жилья, включая федеральную инициативу Build Canada Homes и крупные проекты, как, например, новый жилой комплекс в Шеннон Парке (Дартмут, Новая Шотландия).

  • Надпартийная поддержка: Кларк подчёркивает, что вопрос жилья молодёжи важен для всех партий и рассчитывает на сотрудничество в условиях миноритарного парламента.

Контекст и причины

Исследования показывают, что молодые канадцы испытывают на себе гораздо большее давление в вопросах приобретения жилья, чем старшие поколения. Более половины миллениалов и свыше 40% представителей поколения Z ощущают эту необходимость, но только 26% верят, что смогут позволить себе собственное жильё в ближайшие пять лет. Жилищный вопрос стал сравним по значимости с созданием семьи или заключением брака.

Путь реализации

Если законопроект будет принят, стратегия разрабатывается в течение 18 месяцев и пересматривается по итогам реализации. Это первый опыт федеральной законодательной инициативы для решения молодежного жилищного кризиса на национальном уровне.

Таким образом, законопроект Кларка отражает нарастающее внимание к потребностям молодёжи на жилищном рынке и становится возможной платформой для конструктивного диалога властей всех уровней и общественных организаций.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? 

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*