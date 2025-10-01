Депутат Брейдон Кларк представил законопроект, направленный на решение жилищного кризиса

Либеральный депутат Брейдон Кларк представил в Палате общин законопроект C-227, направленный на решение жилищного кризиса среди молодёжи Канады. Этот частный законопроект подразумевает создание общенациональной стратегии в отношении канадцев в возрасте от 17 до 34 лет, которые, по словам Кларка, непропорционально страдают от дефицита и дороговизны жилья.

Ключевые аспекты законопроекта Всёохватывающая стратегия : Предлагается совместная работа федерального, провинциальных, муниципальных органов власти, некоммерческого сектора и представительства коренных народов.

Учет реальных потребностей : Стратегия охватывает весь спектр нужд — аренда, жильё для студентов, кооперативы, доступное первое жильё.

Системный подход : Планируется регулярная отчётность министра в парламенте для отслеживания прогресса и повышения прозрачности.

Вовлечение молодёжи : Законопроект нацелен сделать молодых людей приоритетом в программах строительства нового жилья, включая федеральную инициативу Build Canada Homes и крупные проекты, как, например, новый жилой комплекс в Шеннон Парке (Дартмут, Новая Шотландия).

Надпартийная поддержка: Кларк подчёркивает, что вопрос жилья молодёжи важен для всех партий и рассчитывает на сотрудничество в условиях миноритарного парламента. Контекст и причины Исследования показывают, что молодые канадцы испытывают на себе гораздо большее давление в вопросах приобретения жилья, чем старшие поколения. Более половины миллениалов и свыше 40% представителей поколения Z ощущают эту необходимость, но только 26% верят, что смогут позволить себе собственное жильё в ближайшие пять лет. Жилищный вопрос стал сравним по значимости с созданием семьи или заключением брака. Путь реализации Если законопроект будет принят, стратегия разрабатывается в течение 18 месяцев и пересматривается по итогам реализации. Это первый опыт федеральной законодательной инициативы для решения молодежного жилищного кризиса на национальном уровне. Таким образом, законопроект Кларка отражает нарастающее внимание к потребностям молодёжи на жилищном рынке и становится возможной платформой для конструктивного диалога властей всех уровней и общественных организаций.

