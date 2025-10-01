Очередные ДТП в нашем городе

Вечером в пятницу, 26 сентября, в районе Лашин на 25-й авеню произошёл трагический наезд с последующим бегством с места происшествия: 57-летняя женщина была сбита автомобилем и получила тяжёлые травмы.

Прибывшие на место происшествия спасатели доставили пострадавшую в больницу, где она вскоре скончалась.

Это уже вторая гибель пешехода на Западном острове Монреаля менее чем за неделю. Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование, собирает вещественные доказательства и обзванивает свидетелей. По предварительным данным, водитель не остановился, покинул место аварии и сейчас разыскивается. Полицейские обращаются к очевидцам и всем, кто может иметь записи с видеорегистраторов, с просьбой помочь в раскрытии дела.

Местные жители выражают глубокое беспокойство из-за повторяющихся несчастных случаев с участием пешеходов, особенно в вечернее время суток, когда видимость снижена. Они призывают власти усилить меры по безопасности на дорогах, особенно в зонах с интенсивным движением и рядом с жилыми домами.

Неделей ранее в Биконсфилде погиб пожилой пешеход, а в четверг, всё в той же Лашин, 68-летняя женщина была серьёзно ранена в ДТП с автобусом, но её состояние не критическое.

Расследование продолжается, и полиция настоятельно просит всех, кто располагает какой-либо информацией, обращаться по номеру 911.

