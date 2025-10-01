«RBC Race for the Kids» в поддержку Фонда CHU Sainte-Justine — в ближайшую субботу

В субботу, 4 октября, тысячи семей, коллег и друзей соберутся в Парке Жан-Драпо в Монреале, чтобы принять участие в шестом ежегодном мероприятии «RBC Race for the Kids» в поддержку Фонда CHU Sainte-Justine.

Это событие открыто для всех и направлено на поддержку исследований и помощи детям по всему Квебеку.

Организаторы — Фонд CHU Sainte-Justine и банк RBC — ставят цель собрать 700 000 долларов, привлекая как можно больше участников для регистрации и сбора средств. Регистрация бесплатна на сайте courserbc.fondationstejustine.org, рекомендованная сумма сбора с каждого участника — 250 долларов.

В этом году главным героем кампании стал Феликс, мальчик, который выжил после серьёзной черепно-мозговой травмы. Благодаря пожертвованиям он получил специализированную помощь в больнице Sainte-Justine и начал реабилитацию.

Дельф Броде, президент и генеральный директор Фонда CHU Sainte-Justine, отмечает, что за шесть лет «RBC Race for the Kids» стала символом силы сообщества и возможностью для каждого внести значимый вклад: «Каждый собранный доллар стимулирует продвижение научных исследований и инноваций в Sainte-Justine».

«RBC Race for the Kids» — это международное движение, которое проходит в нескольких странах. За последние шесть лет именно Фонд CHU Sainte-Justine является местным бенефициаром этого проекта благодаря партнёрству с RBC.

Участие в гонке — не только способ поддержать важное дело, но и возможность весело провести время с семьёй и друзьями на свежем воздухе.

