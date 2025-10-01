«Gardens of Light» — одно из знаковых осенних событий Монреаля — продолжается в Биологическом саду Espace pour la vie до 2 ноября 2025 года. Вечером после заката три культурных сада (Китайский, Японский и сад Первых Наций) ярко освещаются, раскрывая зрителям их волшебное, мифическое убранство.

В этом году Китайский сад вдохновлён классическим произведением китайской мифологии «Шань Хай Цзин» (Classic of Mountains and Seas). Здесь сотни традиционных фонарей создают атмосферу, где небесная богиня Сиюанму собирает легендарных существ вокруг священного дерева Цзяньму, соединяющего небо и землю. В центре озера Дрим Лэйк зрители могут увидеть гармонию инь и ян, ощущая единство природы и духа.

В Японском саду звучит своеобразный ода островам и горам Японии: с помощью растительности создаются образы гор и вод — с помощью гигантской проекции оживают птицы, рыбы и возвышающиеся горные пейзажи, а мягкий звук флейты погружает в атмосферу ночной гармонии. Название инсталляции «Югэн» означает «глубокая и загадочная красота».

Красочный путь в Саду Первых Наций приглашает в поэтическое путешествие по кругу жизни — световые эффекты и звуки птиц, карибу и голоса инуитской поэтессы Жозефины Бэкон, а также песни Мо Кларк создают незабываемое впечатление.

Espace pour la vie объединяет также БиоДом, Биосферу, Инсекcариум и Планетарий, составляя крупнейший в Канаде комплекс музеев естественных наук, привлекающий более 2,5 миллионов посетителей в год.

Это идеальное мероприятие как для семейного отдыха, так и для романтических прогулок на свежем воздухе под осенними огнями.

Желающие посетить могут приобрести билеты на официальном сайте Биологического сада, при этом рекомендуется планировать визит заранее, учитывая популярность мероприятия.

