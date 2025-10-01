С 15 по 19 октября в Монреале пройдёт 8-й фестиваль современного искусства artch, который вновь разместится в знаковом лобби 1 PVM на площади Виль-Мари — сердце городского центра.

Темой этого года станет сотрудничество и коллективные практики, столь актуальные для устойчивости творческой среды и самих художников.

artch – это открытая площадка для современного искусства, где каждый может погрузиться в мир новых идей: попробовать себя в мастер-классах, посетить перформансы, принять участие в открытых обсуждениях и познакомиться с художниками лично. Фестиваль абсолютно бесплатен и нацелен на то, чтобы современное искусство стало по-настоящему доступным для широкой публики.

Участники и программа

В этом году в профессиональную программу artch были отобраны 18 художников из более чем 500 заявок. В их числе: Алексей Лазарев, Alfred Muszynski, Amara Barner, Amaralina Ramalho Alvarez, Anne-Sophie Jetté, Betty Pomerleau, Camille-Zoé Valcourt-Synnott, Candide Candace, Charline Dally, Fannie L’Heureux, Gabrielle Turbide, Guillaume Bégin Champagne, Jega Delisca, Madison Strizic, Sam Duquette, Spencer Magnan, Tina Lam, William Sabourin.

В экспозиции будет представлено свыше 150 произведений: от фотографии, скульптуры и перформанса до инсталляций и даже «съедобного» искусства. Каждому участнику предоставлен грант и уникальная система развития — 72 часа воркшопов по арт-предпринимательству, индивидуальное наставничество, нетворкинг, а также печатный каталог и коллективная выставка.

Ключевые активности

Открытие фестиваля — 15 октября, 16:00, мастер-класс «Организация художественного коллектива»

16 октября — воркшоп по страхованию искусства

17 октября — тематическая панель по архивации независимых художественных центров

19 октября — мастер-классы по арт-критике и креативная интерактивная activity «Преображение галстука»

Каждый день — авторские экскурсии и общение с медиаторами artch

Регистрация на все события бесплатна, но места ограничены — заранее записаться можно на сайте фестиваля.

Вклад в сообщество

artch с 2018 года поддерживает молодых художников, помогая им найти свой путь в профессиональном искусстве, а также строит мосты между творческими сообществами, бизнесом и зрителями.

Фестиваль стал точкой притяжения для новых коллекционеров, арт-любителей и всех, кто ценит инновации и смелые идеи. Здесь прошлое и настоящее искусства встречаются ради совместных открытий и будущего, в котором сотрудничество становится основой творческого процесса.