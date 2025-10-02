Мужчина в возрасте 50 лет погиб в результате ДТП с бегством на бульваре Рене-Левек в центре Монреаля

Трагический инцидент произошёл ранним утром в районе центра Монреаля: мужчина в возрасте около 50 лет был смертельно травмирован, пытаясь перейти улицу на бульваре Рене-Левек.

Водитель автомобиля, по предварительным данным, не остановился после наезда и скрылся с места происшествия.

По информации полиции Монреаля (SPVM), авария произошла около 4:20 часов утра в районе пересечения с улицей Пил. Очевидцы сообщили, что автомобиль двигался в западном направлении по бульвару Рене-Левек и столкнулся с пешеходом. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили мужчину без сознания на проезжей части, но, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, он скончался на месте.

Полиция продолжает расследование по делу о смертельном наезде с бегством. Правоохранительные органы просят всех, кто стал свидетелем происшествия или располагает видеозаписями с камер наблюдения с данной улицы, помочь в установлении личности виновника ДТП. Для этого можно обратиться в службу SPVM.

Временно было закрыто движение по бульвару Рене-Левеск между улицами Драммонд и Меткалф для проведения необходимых следственных действий.

Этот трагический случай вновь подчёркивает необходимость обеспечения безопасности пешеходов в центре города и напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения всеми участниками.

