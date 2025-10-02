В Квебек-Сити полиция провела масштабную операцию с 14 обысками и арестами 13 человек по делу об убийстве Дженнифер Морин, произошедшем в декабре 2024 года в районе Шарлебур.

Задержанные — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 51 года — сейчас находятся под стражей и ожидают допросов. Их обвиняют в убийстве и заговоре с целью совершения убийства. Полиция не исключает возможности новых арестов и обысков.

В операции, возглавляемой полицией Квебек-Сити, приняли участие около 200 сотрудников различных правоохранительных органов из Квебек-Сити, провинциальная полиция Квебека (SQ), а также полиции Монреаля, Лаваля, Лонгейля, Оттавы и Онтарио.

Дженнифер Морин, 45 лет, была найдена мертвой в своей квартире 16 декабря 2024 года. Следствие предполагает, что она стала жертвой ошибочной идентификации. Её сын Джеффри Морин был связан с бандой Blood Family Mafia, которая участвует в жестокой борьбе с байкерской группировкой Hells Angels в восточном Квебеке. В январе 2025 года Джеффри был арестован по обвинению в торговле оружием и уже имел судимости за торговлю наркотиками. В июле ему был вынесен приговор — 7 лет заключения.

Полиция Квебека внедрила новую стратегию по борьбе с городской насилием, включающую координированные действия и профилактические меры. Эта операция — часть более широкой кампании против насилия, связанного с организованной преступностью, и направлена на восстановление безопасности в регионе.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG