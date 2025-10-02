Франсуа Лего: последний бой за будущее CAQ

На партийном съезде в Гатино премьер-министр Квебека Франсуа Лего появился под музыку из фильма «Рокки III», подчеркивая свою готовность к борьбе и преодолению трудностей. «Важна не сила ударов, а способность их выдержать и идти дальше,» — заявил он, цитируя легендарного боксера Рокки Бальбоа.

Ранее считавшийся покровителем и лидером побед CAQ, Лего переживает тяжёлый спад популярности. Опросы показывают, что его партия рискует полностью лишиться мест в парламенте, если выборы состоятся сегодня. Он определил эту осеннюю сессию как последний шанс спасти положение и доказать, что заслуживает вести CAQ на выборы 2026 года.

Лего пообещал «шоковую терапию»: масштабные сокращения государственной службы, борьбу с преступностью и ускорение одобрения крупных проектов. Новый министр общественной безопасности — бывший полицейский, а министр окружающей среды получил задачу сократить бюрократию.

Премьер поддержал идеи ускоренного рассмотрения проектов в национальных интересах и приостановки некоторых экологических ограничений, в том числе отмену запрета на продажу бензиновых автомобилей к 2035 году.

Несмотря на критику и призывы к отставке со стороны некоторых членов партии, Лего утверждает, что поддержка внутри CAQ остаётся сильной, и он намерен вести партию на следующие выборы.

Политические эксперты полагают, что CAQ возвращается к своим принципам после периода неуверенности. Однако будущее партии и Лего остаётся под вопросом из-за растущих внутрипартийных разногласий и падения популярности.

Оппозиция считает, что меры Лего запоздали. Этот осенний законодательный период для премьера стал решающим моментом в его политической карьере, в которой отражаются борьба, надежда и неопределённость.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG