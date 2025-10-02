Расследование, проведённое Королевской канадской конной полицией (RCMP) в отношении двух некоммерческих организаций в Монреале, подозреваемых в функционировании как тайные полицейские участки китайского правительства, официально завершено.

Расследование, проведённое Королевской канадской конной полицией (RCMP) в отношении двух некоммерческих организаций в Монреале, подозреваемых в функционировании как тайные полицейские участки китайского правительства, официально завершено. Как сообщили в RCMP, на данный момент не планируется предъявление обвинений, однако в местной китайской общине остались многочисленные вопросы и серьёзные опасения.

Два центра — Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal и Centre Sino-Québec de la Rive-Sud в Броссарде — с начала 2023 года оказались в центре внимания полиции из-за предположений, что они могли использоваться для наблюдения и возвращенияв Китай лиц, объявленных в розыск. Обе организации категорически отрицали обвинения и сотрудничали со следствием. Исполнительный директор, Сиси Ли, приветствовала завершение расследования, но выразила разочарование тем, что о начале расследования ей и другим представителям сообщества стало известно лишь из средств массовой информации.

Расследование нанесло серьёзный ущерб работе центров. По словам Ли, финансирование сократилось почти на 70%, что привело к значительным трудностям в предоставлении социальных услуг и увольнению большинства персонала. Пострадала репутация и доверие внутри общины: люди стали бояться обращаться за помощью, а недоверие и разногласия усилились на фоне негативных нарративов.

Права и интересы китайской общины серьёзно пострадали, что привело к подаче иска о клевете на сумму более 4,9 миллиона долларов против RCMP.

В ответ на критику RCMP заявляет о продолжении борьбы с иностранным вмешательством, пресечением любых форм запугивания и нарушения прав граждан, однако деталей расследования не раскрывает, что вызывает дополнительные вопросы и недоверие.

Общественные организации и активисты призывают к прозрачности и справедливости, а также недопущению дискриминации в отношении этнических сообществ Канады.

Местное сообщество надеется на восстановление доверия и возобновление поддержки, чтобы продолжить свою важную работу с жителями Монреаля и предоставить им необходимую помощь.

