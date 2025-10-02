Подписаться на рассылку
Жители китайской общины Монреаля требуют ответов после закрытия расследования RCMP

Виктория Христова Окт 2, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 73 Просмотров

Расследование, проведённое Королевской канадской конной полицией (RCMP) в отношении двух некоммерческих организаций в Монреале, подозреваемых в функционировании как тайные полицейские участки китайского правительства, официально завершено. Как сообщили в RCMP, на данный момент не планируется предъявление обвинений, однако в местной китайской общине остались многочисленные вопросы и серьёзные опасения.

Два центра — Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal и Centre Sino-Québec de la Rive-Sud в Броссарде — с начала 2023 года оказались в центре внимания полиции из-за предположений, что они могли использоваться для наблюдения и возвращенияв Китай лиц, объявленных в розыск. Обе организации категорически отрицали обвинения и сотрудничали со следствием. Исполнительный директор, Сиси Ли, приветствовала завершение расследования, но выразила разочарование тем, что о начале расследования ей и другим представителям сообщества стало известно лишь из средств массовой информации.

Расследование нанесло серьёзный ущерб работе центров. По словам Ли, финансирование сократилось почти на 70%, что привело к значительным трудностям в предоставлении социальных услуг и увольнению большинства персонала. Пострадала репутация и доверие внутри общины: люди стали бояться обращаться за помощью, а недоверие и разногласия усилились на фоне негативных нарративов.

Права и интересы китайской общины серьёзно пострадали, что привело к подаче иска о клевете на сумму более 4,9 миллиона долларов против RCMP.

В ответ на критику RCMP заявляет о продолжении борьбы с иностранным вмешательством, пресечением любых форм запугивания и нарушения прав граждан, однако деталей расследования не раскрывает, что вызывает дополнительные вопросы и недоверие.

Общественные организации и активисты призывают к прозрачности и справедливости, а также недопущению дискриминации в отношении этнических сообществ Канады.

Местное сообщество надеется на восстановление доверия и возобновление поддержки, чтобы продолжить свою важную работу с жителями Монреаля и предоставить им необходимую помощь.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

