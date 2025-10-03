В Монреале прошёл пятый ежегодный марш Every Child Matters

Во вторник сотни человек собрались у памятника Жоржу-Этьену Картье в Монреале, чтобы принять участие в марше Every Child Matters, приуроченном к Национальному дню правды и примирения.

Этот федеральный праздник напоминает о трагической истории школ-интернатов для коренных народов Канады, а также известен как День оранжевой рубашки.

Оранжевая одежда участников символизировала память детей, которых разлучили с семьями и насильно помещали в эти школы с целью искоренения их культурной и языковой идентичности. Марш начался с церемонии у памятника, где звучали песни и рассказы старейшин коренных общин. Участники прошли по центральным улицам города, завершив шествие на площади Канада.

Организаторами мероприятия выступили организация Resilience Montreal и приют Native Women’s Shelter, при поддержке фонда Дэвида Сузуки, фонда Alcoa и фестиваля POP Montreal. Ведущий Лэнс Делисль отметил, что этот день — время помнить старейшин и передавать новую поколению истории о пережитом.

Бен Гебо из семьи Red Lightning Family Unit подчеркнул значимость мероприятия: «Для коренных общин это жизненная история, многие об этом не знали, а теперь мы говорим и помним».

Марш Every Child Matters стал важным напоминанием о необходимости признания исторической правды и продолжающемся процессе примирения ради справедливого и уважительного будущего для всех народов Канады.

