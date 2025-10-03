VIA Rail приостанавливает запуск прямого маршрута между Монреалем и Торонто из-за проблем с партнёром

Пилотный проект прямого железнодорожного сообщения без остановок между Монреалем и Торонто, который планировалось запустить 29 сентября, приостановлен из-за оперативных ограничений у железнодорожного партнёра CN. Поезда будут продолжать останавливаться в городах восточного Онтарио, как и ранее.

Корпорация VIA Rail объявила, что откладывает трехмесячное испытание услуги прямого сообщения между Монреалем и Торонто, призванное сократить время в пути за счет пропуска остановок в Корнволле, Броквилле, Кингстоне и Беллвилле.

Ожидалось, что данный проект позволит пассажирам прибывать на 30-40 минут раньше, однако VIA Rail столкнулась с «оперативными ограничениями» у своего партнёра, железнодорожной компании Canadian National (CN), что стало причиной отмены запуска.

Руководители городов Восточного Онтарио выразили обеспокоенность, называя сокращение остановок недопустимым и вредящим жителям, которые зависят от ж/д сообщения для работы, учёбы и медицинских нужд. Мэр Броквилла Мэтт Врен и консервативный депутат Мишель Барретт выступили против ограничений, подчеркнув, что такие меры ухудшат доступ к услугам для сельских и пригородных сообществ.

VIA Rail извинилась перед пассажирами, чьи бронирования изменились из-за отмены проекта, и сообщила, что пострадавшие могут бесплатно изменить свои билеты.

Компания планирует продолжать сотрудничество с CN, чтобы в будущем повторно протестировать и внедрить услугу скоростного прямого сообщения между городами, которая уже востребована 70% пассажиров.

По текущему расписанию:

Поезда №61 и 69 из Монреаля в Торонто продолжают останавливаться в ключевых городах Восточного Онтарио.

Поезда №60 и 68 из Торонто в Монреаль также делают регулярные остановки.

Несмотря на временную приостановку, VIA Rail сохраняет намерение модернизировать и ускорять поездки между двумя крупнейшими мегаполисами Канады, но с учетом баланса интересов городов и сельских районов восточного Онтарио.

