Полиция Квебека (SQ) задержала 45-летнего мужчину по делу о подозрительной смерти женщины в Сен-Жероме. Вечером 27 сентября в квартире жилого дома на улице Жан-Поль-Риопель была обнаружена погибшая 43-летняя женщина.

По информации следствия, ряд обстоятельств на месте указывал на подозрительный характер смерти, поэтому расследование было передано в подразделение по расследованию преступлений против личности SQ.

Подозреваемый, Джонатан Бланше (Johnathan Blanchet), был задержан в понедельник и во вторник предстал перед судом в Сен-Жероме. По версии следствия, происшествие вероятнее всего связано с домашним насилием: соседи рассказывают, что слышали ссоры и крики за две недели до обнаружения тела, а сама жертва была найдена в ванной комнате. У женщины осталась маленькая дочь.

Известно, что обвиняемый — рецидивист, ранее более 30 раз задерживался полицией, большая часть преступлений — в сфере домашнего насилия. Только по фактам нарушения установленных судом условий его арестовывали не менее 16 раз. В день задержания подозреваемый пытался совершить самоубийство и на момент слушания находился в больнице.

По данным экспертизы и свидетельствам соседей, смерть наступила примерно за три недели до обнаружения тела, которое находилось в состоянии, характерном для длительного пребывания в квартире без внимания. Вскрытие и анализ места происшествия продолжаются, расследование еще не закрыто, конкретные обвинения прокуратурой будут выдвинуты в ближайшее время.

