Новая экономическая программа Франсуа Лего: стремление возродить Квебек

Премьер Квебека Франсуа Лего представил новую экономическую стратегию для провинции, направленную на ускорение экономического роста, сокращение госаппарата и усиление социальной защиты жителей в условиях глобальных перемен.

Во вторник на открытии сессии национального собрания премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что мир кардинально изменился со времени переизбрания президента США Дональда Трампа в прошлом году, и Квебек должен адаптироваться к новым реалиям.

В центре его экономической программы находится новый законопроект, призванный ускорить одобрение крупных проектов, вдохновленный аналогичной инициативой федерального правительства под руководством премьер-министра Марка Карни.

Лего также намерен призвать крупнейший пенсионный фонд провинции увеличить долю инвестиций в квебекскую экономику, чтобы способствовать местному развитию.

Премьер отметил, что инфляция и рост стоимости жизни становятся серьезной проблемой для жителей Квебека, особенно в сфере жилья и продуктов питания. Его правительство уже поручило министру финансов разработать меры поддержки для тех, кто испытывает трудности.

Лего анонсировал «шоковую терапию» — масштабное сокращение штатной численности госслужбы. В ближайшие недели председатель казначейства представит амбициозные планы по уменьшению бюрократического аппарата.

Кроме того, премьер подтвердил намерение продолжать работу над вопросами идентичности, включая внесение в парламент проекта первого в истории квебекской конституции, а также закона, направленного на укрепление светского характера государства. Лего предупредил, что светскость подвергается угрозам со стороны «политико-религиозных групп», особо отметив радикальных исламистов как основную угрозу для квебекских ценностей.

Правительство также уделит внимание вопросам правопорядка, новый министр общественной безопасности будет отвечать за внедрение антикриминальных мер.

Несмотря на критику и низкие рейтинги своей партии, Лего заверил, что Квебек обладает всем необходимым для того, чтобы стать одним из самых процветающих, безопасных и счастливых регионов мира.

Предстоящие месяцы станут решающими в борьбе за доверие избирателей перед выборами 2026 года.

