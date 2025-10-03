Канада и Квебек на пороге рецессии? Экономика второго квартала и прогнозы на 2025 год

В первом квартале 2025 года ВВП Канады вырос на 2 %, но уже во втором квартале экономика сократилась на 1,6 % (в годовом выражении), что стало самым резким спадом за последние два года.

Основной удар пришлось на экспорт: падение на 27 % привело к потере 100 000 рабочих мест в июле и августе. Наибольшие проблемы испытали отрасли стали, алюминия, автомобилестроения и деревообработки — ключевые направления, затронутые таможенными тарифами США.

Тем не менее, нельзя говорить о массовом экономическом коллапсе. После первоначального шока ситуация стабилизировалась — экспорт перестал падать и даже вырос на 3,1 % в мае–июне. Производство в обрабатывающем секторе вошло в фазу роста занятости.

Важным фактором поддержки экономики стали внутреннее потребление и государственные расходы, которые продолжают увеличиваться. Рынок жилья демонстрирует признаки восстановления. В Квебеке спад экспорта менее выражен, несмотря на снижение поставок алюминия в США на 21 %. Регион сохранил рабочие места и имеет один из самых низких уровней безработицы в стране — 6 % против 7 % в целом по Канаде.

Отдельно стоит отметить решение Банка Канады снизить основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,5 %, что способствует стимулированию экономики в условиях контролируемой инфляции (1,9 %). Кроме того, с 1 сентября были отменены ответные пошлины на американские товары в рамках соглашения USMCA, что снизит давление на потребительские цены.

Экономические аналитики предполагают, что третьем квартале активность экономики будет приблизительно нулевой — либо чуть положительной, либо слегка отрицательной. В последнем случае технически можно говорить о рецессии, однако без серьёзных последствий для экономики. Итоги 2025 года ожидаются с небольшим, но устойчивым ростом.

