15 тысяч домов были обесточены вследствие утечки газа

Виктория Христова Окт 3, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 52 Просмотров

Во вторник более 15 000 домов в Монреале остались без электричества из-за двух крупных инцидентов — утечки газа в Вестмаунте и небольшого пожара в районе Виллере–Сен-Мишель–Парк-Экстенсион.

 

По словам представителя Hydro-Québec, около 11 000 абонентов потеряли электричество вследствие утечки газа на улице Сент-Катрин между авеню Атуотер и Вуд-авеню. Около 10:40 утра к торговому центру Alexis Nihon были вызваны 70 пожарных. Операция осложнялась размерами и этажностью здания. В ликвидации происшествия также участвовали полиция Монреаля и Énergir.

Пожарные провели множество замеров на предмет возможной миграции газа в другие помещения, чтобы исключить риск взрыва. Электроснабжение в районе было отключено для предотвращения опасности, комплекс Alexis Nihon эвакуирован. Всё здание обеспечивали и защищали пожарные, пострадавших нет. В районе установлен периметр безопасности, жителей просят избегать эту территорию.

Второе отключение электроэнергии произошло в районе Виллере–Сен-Мишель–Парк-Экстенсион: Hydro-Québec отключила свет для 1500 клиентов из-за небольшого пожара возле парка Фредерик-Бак.

К утру среды электричество было восстановлено практически во всех затронутых районах.

