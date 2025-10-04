Женщины, работающие в ночной индустрии развлечений Монреаля, сталкиваются с домогательствами

Женщины, работающие в ночной индустрии развлечений Монреаля, сталкиваются с распространённым явлением сексуальных домогательств и дискриминации, что подтверждается многочисленными исследованиями и личными рассказами.

Мелисса Паппас, работающая в барах и ночных клубах города почти два десятилетия, вспоминает случаи, когда клиенты позволяли себе оскорбительные высказывания, а руководство клубов не выступало в её защиту. Она отмечает, что, несмотря на важность женского труда, управляют этой индустрией в основном мужчины.

Согласно отчёту Статистики Канады 2020 года, женщины в сферах обслуживания и розничной торговли подвержены более высокому риску нежелательного сексуального поведения, особенно при сменной и вечерней работе. Исследования Джилл Поулстон и Бет Водби выявили, что среда баров и ресторанов поощряет сексуализацию труда, что стимулирует появление харассмента со стороны клиентов и молчаливое одобрение со стороны менеджеров, ориентированных на удовлетворение клиентов и удержание их лояльности.

Женщины в ночных заведениях часто вынуждены вести себя определённым образом — носить унифицированную одежду, выражать некоторую сексуальность, чтобы сохранить доход. Согласно исследованиям, 53% женщин, подвергшихся нежелательным сексуальным домогательствам, указали, что хотя бы один случай был совершен клиентом.

Истории об оскорблениях, прикосновениях без согласия и даже сексуальном насилии часто становятся повседневной реальностью для стриптизёрш и барменш. Факторы неравенства власти между работниками и клиентами усугубляют ситуацию, так как финансовая зависимость от чаевых заставляет женщин терпеть неподобающее поведение.

Отчёты Центра исследования и образования насилия над женщинами и детьми (CREVAWC) указывают на недостаток поддержки со стороны руководства. Менеджеры иногда винят жертв, обращая внимание на их внешний вид вместо принятия мер против нарушителей.

По данным эксклюзивного исследования, увеличение числа женщин в управленческих позициях в индустрии гостеприимства связано с существенным снижением уровня сексуальных домогательств. Однако во многих ночных клубах Монреаля управляют исключительно мужчины, что усугубляет проблему.

Общественные активистки и работницы индустрии требуют перемен, призывая к улучшению условий труда, защите от харассмента и увеличению женского лидерства в отраслях, где их труд остаётся основой, но их права часто игнорируются.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG