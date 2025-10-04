Новый план безопасности район Кот-Сен-Люк опубликован для общественного обсуждения

Мэр города Кот-Сен-Люк Митчелл Браунштейн выступил с инициативой по усилению мер общественной безопасности, опубликовав подробный план защиты уязвимых групп на официальном сайте города.

Документ, подготовленный в августе, должен был рассматриваться Комиссией по общественной безопасности Монреаля, однако был отклонён до муниципальных выборов.

План предусматривает целый ряд конкретных шагов: изменение модели работы полиции с усилением распознавания и пресечения проявлений ненависти, введение защитных буферных зон вокруг храмов, школ и больниц, внедрение нательных камер для правоохранителей и принятие анти-масочного закона в случаях, когда маски используются для запугивания. Важный пункт — предоставление политической поддержки полиции для твёрдых действий при угрозах и нарушениях закона. Особое внимание уделяется защите от незаконных захватов частной и институциональной собственности.

Мэр города отмечает: «Монреаль обязан защищать свои общины от угроз и запугивания. Защита от ненависти — это укрепление демократии». Документ призван стать предметом широкой общественной дискуссии, каждый житель города может с ним ознакомиться и выразить своё мнение.

Инициатива Кот-Сен-Люк стала реакцией на рост насилия, антисемитских и анти-израильских инцидентов, произошедших после событий в Израиле осенью 2023 года. Власти города убеждены, что интеграция нововведений позволит восстановить доверие к институтам города и обеспечить защиту для всех жителей вне зависимости от происхождения и убеждений.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG