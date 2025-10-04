Подписаться на рассылку
Учёные из Университета Конкордия разработали инновационную систему для оперативного отслеживания распространения патогенов
Учёные из Университета Конкордия разработали инновационную систему для оперативного отслеживания распространения патогенов

Виктория Христова Окт 4, 2025 Здоровье, медицина

Учёные из Университета Конкордия разработали инновационную систему для оперативного отслеживания распространения патогенов в закрытых помещениях. Модель позволяет визуализировать перемещение инфицированного человека и распространяющиеся вокруг него микроорганизмы, что может использоваться совместно с системами вентиляции для предотвращения заражений в общественных местах, таких как больницы.

 

Профессор Фузхан Насири подчеркнул, что ключевой особенностью системы является учёт временного фактора. Использование камер и датчиков, связанных с алгоритмами отслеживания перемещений, даёт возможность быстро реагировать на заражение, отслеживая путь пациента в режиме реального времени.

Аспирантка Зейнаб Делдуст отметила, что разработанная система решает две важные задачи прошлых моделей: сокращение времени вычислений и возможность работы без предварительного знания маршрута человека. Для этого система упрощает показатели, представляя человека в виде условного блока, что не влияет существенно на точность.

Ранее подобные расчёты занимали часы, а теперь патогенез можно оценить и визуализировать уже спустя секунды после перемещения инфицированного.

Профессор Фариборз Хагхигат рассказал, что подобные технологии важны особенно для больниц, где циркулирует большое количество больных, и нужно быстро распознавать потенциальные контакты заражённых.

Исследователи считают, что система, совмещённая с «умной» вентиляцией и средствами мониторинга, позволит практически мгновенно информировать людей о возможном контакте с инфицированным, что минимизирует распространение инфекций.

Инновации появились в период борьбы с пандемией COVID-19, и учёные надеются, что подобные решения станут революционными в управлении будущими вспышками заболеваний.

