Учёные из Университета Конкордия разработали инновационную систему для оперативного отслеживания распространения патогенов в закрытых помещениях. Модель позволяет визуализировать перемещение инфицированного человека и распространяющиеся вокруг него микроорганизмы, что может использоваться совместно с системами вентиляции для предотвращения заражений в общественных местах, таких как больницы.

Профессор Фузхан Насири подчеркнул, что ключевой особенностью системы является учёт временного фактора. Использование камер и датчиков, связанных с алгоритмами отслеживания перемещений, даёт возможность быстро реагировать на заражение, отслеживая путь пациента в режиме реального времени.

Аспирантка Зейнаб Делдуст отметила, что разработанная система решает две важные задачи прошлых моделей: сокращение времени вычислений и возможность работы без предварительного знания маршрута человека. Для этого система упрощает показатели, представляя человека в виде условного блока, что не влияет существенно на точность.

Ранее подобные расчёты занимали часы, а теперь патогенез можно оценить и визуализировать уже спустя секунды после перемещения инфицированного.

Профессор Фариборз Хагхигат рассказал, что подобные технологии важны особенно для больниц, где циркулирует большое количество больных, и нужно быстро распознавать потенциальные контакты заражённых.

Исследователи считают, что система, совмещённая с «умной» вентиляцией и средствами мониторинга, позволит практически мгновенно информировать людей о возможном контакте с инфицированным, что минимизирует распространение инфекций.

Инновации появились в период борьбы с пандемией COVID-19, и учёные надеются, что подобные решения станут революционными в управлении будущими вспышками заболеваний.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG