Для Cadillac Lyriq 2026 модельного года на канадском рынке предусмотрены несколько важных изменений

Самым значительным нововведением стала высокопроизводительная версия Cadillac Lyriq-V с мощностью 615 л.с. и ускорением до 100 км/ч за 3,3 секунды. Эта версия оснащена двухмоторной полноприводной трансмиссией, адаптивной подвеской, улучшенными тормозами Brembo и 22-дюймовыми колёсами с летними шинами.

В Канаде заднеприводная (одномоторная) версия теперь доступна только в комплектациях Luxury и Sport, тогда как версии Premium Luxury, Signature Luxury, Premium Sport и Signature Sport предлагаются исключительно с двухмоторным полным приводом. Это отличие от более широкого выбора моделей на американском рынке связано с падением продаж электромобилей, отменой федеральных налоговых льгот и тарифными проблемами.

Еще одним заметным улучшением стала акустическая система AKG Studio с 23 динамиками и поддержкой Dolby Atmos, которая теперь включена в стандартную комплектацию большинства версий, включая Lyriq-V.

Базируется Cadillac Lyriq 2026 года на платформе GM BEV3 и производится на заводе GM в Спринг-Хилле, штат Теннесси. В стандартной комплектации у модели большой изогнутый 33-дюймовый дисплей, система беспроводной зарядки, панорамная крыша, 20- или 22-дюймовые колёса, а также функция Super Cruise — ассистент вождения с возможностью полуавтоматического управления.

Запас хода зависит от комплектации: заднеприводный вариант проезжает до 326 миль (около 525 км), полноприводные версии — около 304 миль (490 км), а высокопроизводительный Lyriq-V — около 285 миль (460 км) на полном заряде.

Таким образом, новая линейка Cadillac Lyriq для Канады сочетает высокотехнологичные нововведения, улучшенный звуковой комфорт и адаптацию модельного ряда под особенности канадского рынка.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG