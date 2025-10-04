Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Для Cadillac Lyriq 2026 модельного года на канадском рынке предусмотрены несколько важных изменений
https://www.caranddriver.com/

Для Cadillac Lyriq 2026 модельного года на канадском рынке предусмотрены несколько важных изменений

Виктория Христова Окт 4, 2025 Новости, Новости Канады, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 42 Просмотров

Самым значительным нововведением стала высокопроизводительная версия Cadillac Lyriq-V с мощностью 615 л.с. и ускорением до 100 км/ч за 3,3 секунды. Эта версия оснащена двухмоторной полноприводной трансмиссией, адаптивной подвеской, улучшенными тормозами Brembo и 22-дюймовыми колёсами с летними шинами.

 

В Канаде заднеприводная (одномоторная) версия теперь доступна только в комплектациях Luxury и Sport, тогда как версии Premium Luxury, Signature Luxury, Premium Sport и Signature Sport предлагаются исключительно с двухмоторным полным приводом. Это отличие от более широкого выбора моделей на американском рынке связано с падением продаж электромобилей, отменой федеральных налоговых льгот и тарифными проблемами.

Еще одним заметным улучшением стала акустическая система AKG Studio с 23 динамиками и поддержкой Dolby Atmos, которая теперь включена в стандартную комплектацию большинства версий, включая Lyriq-V.

Базируется Cadillac Lyriq 2026 года на платформе GM BEV3 и производится на заводе GM в Спринг-Хилле, штат Теннесси. В стандартной комплектации у модели большой изогнутый 33-дюймовый дисплей, система беспроводной зарядки, панорамная крыша, 20- или 22-дюймовые колёса, а также функция Super Cruise — ассистент вождения с возможностью полуавтоматического управления.

Запас хода зависит от комплектации: заднеприводный вариант проезжает до 326 миль (около 525 км), полноприводные версии — около 304 миль (490 км), а высокопроизводительный Lyriq-V — около 285 миль (460 км) на полном заряде.

Таким образом, новая линейка Cadillac Lyriq для Канады сочетает высокотехнологичные нововведения, улучшенный звуковой комфорт и адаптацию модельного ряда под особенности канадского рынка.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*