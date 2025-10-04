Студенты Университета Конкордия объявили забастовку в поддержку Палестины с 6 по 7 октября

Семь студенческих ассоциаций Университета Конкордия, представляющих более 6 800 студентов, проголосовали за двухдневную забастовку с 6 по 7 октября. Инициатива направлена на давление на администрацию университета с целью разорвать связи с компаниями, вовлечёнными в продолжающийся конфликт в Палестине.

Забастовочное движение, инициированное группой «Студенты за честь и сопротивление Палестины» (SPHR Concordia), требует от университета прекратить сотрудничество с компаниями, причастными к военным действиям и нарушениям прав человека в Палестине. Среди требований — разрыв договоров с Lockheed Martin и дивестиции из Palantir, Boeing, Spirit AeroSystems, Triumph Group и Booz Allen Hamilton.

Выбор дат забастовки обусловлен годовщиной начала масштабных эскалаций конфликта 7 октября 2023 года, что спровоцировало последующие трагические события в Газе. В дополнение к забастовке планируется провести митинг у административных зданий университета с целью усилить давление на руководство и привлечь больше студентов к поддержке.

Среди поддержавших забастовку — Ассоциация студентов изящных искусств (FASA), Ассоциация студентов политологии, женских и сексуальных исследований, географического общества и другие. Единственным пока противником забастовки стала Ассоциация городского планирования.

Организаторы подчёркивают важность информированности студентов о тактиках забастовок и мерах безопасности, особенно учитывая недавние случаи конфронтации с администрацией и усиленного наблюдения.

По словам представителей студентов, забастовка не только способ вызвать экономическое давление на университет, но и поддержать движение против геноцида в Газе. Аналогичная забастовка в ноябре прошлого года собрала более 11 000 студентов и получила широкий отклик.

Университет Конкордия тем временем стремится дистанцироваться от протестов и акций студентов, неоднократно выражая обеспокоенность инцидентами на кампусе, напряжённостью между различными студенческими группами и вопросом безопасности.

Двухдневная забастовка в октябре станет важным событием кампуса Конкордии, отражающим политическую активность студентов и их стремление влиять на социально-политические процессы через мирные протесты и экономическое давление.

