Рынок недвижимости в Монреале и Квебеке в 2025 году стал настоящей ареной неустанной конкуренции, эмоций и скоростных сделок. Эпоха долгих раздумий ушла: покупка дома требует внимания, готовности к мгновенным решениям и полного отказа от уикендов за городом. Последние данные и экспертные мнения отражают не только динамику цифр, но и психологию покупателей, характер современного рынка — и то, как в меняющемся контексте формируется совершенно новый стиль поиска жилья.

Ритм сделки: мгновения вместо недель

Нынешние реалии рынка подчеркивает статистика: задерживаться с принятием решения стало роскошью, которую мало кто может себе позволить. В регионе Квебек в сентябре средний срок продажи дома составил 19 дней, а в самой агломерации Квебека — всего 13 дней, что почти в разы быстрее привычного рыночного стандарта прошлых лет. На Монреальском рынке, где еще в прошлом году сделка занимала около 50 дней, в этом году усреднённый показатель уменьшился до 40 дней. Профессионалы отмечают, что выставленное в четверг на продажу жильё уже к субботе может поменять владельца — а промедление на один выходной легко обернется упущенным шансом.

Причины ажиотажа: кредиты, спрос и нехватка

Этот невероятный ритм объясняется сразу несколькими факторами. Снижение процентных ставок вернуло многих покупателей на рынок, а новых объектов становится не намного больше: темп появления новых предложений все еще недостаточен для удовлетворения высокого спроса. В результате «качественных» домов или квартир становится все меньше, а борьба за них — все жестче.

Психология рынка: готовность к битве

Обычной становится ситуация, когда десятки покупателей приезжают на одно и то же открытое посещение, большинство уже вооружено письмами о предварительном кредите. Те, кто не имеет одобрения банка, просто вычеркиваются из борьбы с самого начала. Вплоть до 30 потенциальных покупателей на дом — каждый готов на любые шаги: от личных писем, видеопрезентаций до даже подарков, чтобы обратить на себя внимание продавца.

Возможно, человек уже делает пятую или шестую попытку в этом году, не добившись успеха, а на отдых просто не остается времени: уикенды принадлежат просмотрам и просмотрам.

Возвращение «сверхпредложений» и новые тактики

Возвращается известная в последние годы на рынке Квебека сверхпредложение: почти половина всех сделок в Монреале проходит по цене выше запрошенной, что подтверждает и эксперт-экономист Г. Ланжевен. Обычная тактика — предложить цену выше, не вглядываясь особо в детали, чтобы просто попасть на радар продавца.

На рынке появляются необычные схемы: помощь родителей, коллективные покупки (например, покупка многоквартирного дома несколькими семьями), креативные заявки с письмами и презентациями.

Многоквартирные дома (plex) и расширение спроса

Не только дома продаются с невероятной скоростью: на Монреальском рынке наблюдается 33%-ный годовой рост по сделкам с доходными многоквартирными домами (plex). Люди, столкнувшиеся с невозможностью купить индивидуальное жилье, объединяются и рассматривают коллективные инвестиции, что усиливает конкуренцию даже в этом секторе.

Итоги и перспективы

Монреаль и Квебек продолжают удивлять: цены на дома за год выросли почти на 8-9%, средний дом в Монреале стоит более 633 000 $ — это рекорд, который повторяется второй месяц подряд. В то же время даже такой рост пока не сулит замедления: несмотря на возобновление числа новых заявок, все еще сохраняется дефицит хороших объектов и явная выгода для продавцов.

Нынешний рынок — захватывающая головоломка, где успех зависит от скорости, креативности и готовности к компромиссам. Здесь каждая победа — результат не только финансовых вложений, но и смелости идти на риск, внимательности к деталям, невероятной выдержки — и, может быть, небольшой капли удачи.

