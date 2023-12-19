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У природы нет плохой погоды? Кто придумал эту фразу?

Опять побиваем все погодные рекорды

Megan Jorgensen Дек 19, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Природа, погода, экология Оставить комментарий 27 Просмотров

Погода не зимняя, но весьма нехорошая

Обильные ливни, ветер, угроза наводнений, возможные перебои с током. Классическая осенняя погода. А где зима? сурово вопрошает общественность!

Рассказывать об обильных дождях, обрушившихся на Квебек с утра понедельника, 18 декабря, смысла нет – все мы ливень видели, хотя в некоторых районых обошлось дождём средней силы, а некоторых дожди начались уже с утра в воскресенье.

Дожди пришли из Флориды, где опять разбушевались сезонные штормы, а народ ждёт заявленные в программе торнадо (которые, как всегда, доберутся и до Канады, тут к гадалке не ходи). А во Флориду буря пришла из Мексиканского залива, где сейчас и крупные океанские лайнеры опасаются появляться.

Одним словом, очередной дождливо-штормовой апокалипсис на подходе. Что нас ждёт в ближайшие дни:

  1.  Гидро-Квебек не скрывает, что возможны перебои с подачей электроэнергии. Риск аварий достаточно велик, к сожалению, уровень опасности повышен.
  2. Дороги опасны для передвижения. Видимость часто практически нулевая, порывы ветра неожиданны и сильны, а ветер, это и летящие обрывки бумаги, и сорванные ветви, и куски брезента, унесённые откуда-то с шалашей… Метеорологи предупреждают о возможности ветра до 100 км в час, особенно в Гаспези и Эстри, но, будем надеяться, в Монреале и окрестностях ураганных ветров не случится. А вот ливней в ближайшие дни точно не избежать.

Уже в понедельник были перекрыты ряд дорог и пара мостов. Главным образом, из-за подтопления дорожных туннелей и обрушения нескольких деревьев, хотя случаев, к счастью, пока мало.

Самое печальное в том, что побитие рекордов ожидается. Если в Монреале выпало до 100 мм осадков с ночи до вечера 18 декабря, то во вторник, возможно, дождя будет гораздо больше.

Красный Крест обращается к гражданам с просьбой оставаться, по возможности, дома (работа работой, но если есть возможность на улицу не выходить, то сидите дома). Будьте готовы к эвакуации, если проживаете в зоне возможного затопления. Будьте готовы к возможным перебоям с подачей энергии.

Ранним утром вторника, 19 декабря, метеорологи издали оповещение о возможных наводнениях во многих районах Квебека, но Монреаль пока, в число мест, где наводнение практически неизбежно, не входит. И то хорошо.

Кстати, есть и хорошие новости – по всей видимости, середина декабря станет самым тёплым периодом за всё время наблюдения за погодой в Квебеке. Хорошая новость для жителей, но не очень приятная в рамках оценки глобального потепления, конечно.

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