Погода не зимняя, но весьма нехорошая

Обильные ливни, ветер, угроза наводнений, возможные перебои с током. Классическая осенняя погода. А где зима? сурово вопрошает общественность!

Рассказывать об обильных дождях, обрушившихся на Квебек с утра понедельника, 18 декабря, смысла нет – все мы ливень видели, хотя в некоторых районых обошлось дождём средней силы, а некоторых дожди начались уже с утра в воскресенье.

Дожди пришли из Флориды, где опять разбушевались сезонные штормы, а народ ждёт заявленные в программе торнадо (которые, как всегда, доберутся и до Канады, тут к гадалке не ходи). А во Флориду буря пришла из Мексиканского залива, где сейчас и крупные океанские лайнеры опасаются появляться.

Одним словом, очередной дождливо-штормовой апокалипсис на подходе. Что нас ждёт в ближайшие дни:

Гидро-Квебек не скрывает, что возможны перебои с подачей электроэнергии. Риск аварий достаточно велик, к сожалению, уровень опасности повышен. Дороги опасны для передвижения. Видимость часто практически нулевая, порывы ветра неожиданны и сильны, а ветер, это и летящие обрывки бумаги, и сорванные ветви, и куски брезента, унесённые откуда-то с шалашей… Метеорологи предупреждают о возможности ветра до 100 км в час, особенно в Гаспези и Эстри, но, будем надеяться, в Монреале и окрестностях ураганных ветров не случится. А вот ливней в ближайшие дни точно не избежать.

Уже в понедельник были перекрыты ряд дорог и пара мостов. Главным образом, из-за подтопления дорожных туннелей и обрушения нескольких деревьев, хотя случаев, к счастью, пока мало.

Самое печальное в том, что побитие рекордов ожидается. Если в Монреале выпало до 100 мм осадков с ночи до вечера 18 декабря, то во вторник, возможно, дождя будет гораздо больше.

Красный Крест обращается к гражданам с просьбой оставаться, по возможности, дома (работа работой, но если есть возможность на улицу не выходить, то сидите дома). Будьте готовы к эвакуации, если проживаете в зоне возможного затопления. Будьте готовы к возможным перебоям с подачей энергии.

Ранним утром вторника, 19 декабря, метеорологи издали оповещение о возможных наводнениях во многих районах Квебека, но Монреаль пока, в число мест, где наводнение практически неизбежно, не входит. И то хорошо.

Кстати, есть и хорошие новости – по всей видимости, середина декабря станет самым тёплым периодом за всё время наблюдения за погодой в Квебеке. Хорошая новость для жителей, но не очень приятная в рамках оценки глобального потепления, конечно.