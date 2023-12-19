Канада повысила прогноз экспорта пшеницы на 2 млн т

Агентство AgCanada значительно увеличило прогноз экспорта мягкой пшеницы из Канады на сезон 2023/24. Теперь ожидается, что экспорт увеличится на 11%, составив около 20 миллионов тонн, что на 2 миллиона тонн больше, чем предполагалось в октябре.

Производство также возросло на 2,13 миллиона тонн. Кроме того, они увеличили прогнозы конечных запасов на 3,5 миллиона тонн по сравнению с ноябрьским прогнозом, достигнув отметки 3,2 миллиона тонн.

Канада уже экспортировала 7,9 миллиона тонн мягкой пшеницы за 19 недель текущего сельскохозяйственного года, что значительно больше, чем прошлогодний показатель в 7,04 миллиона тонн. Крупнейшим покупателем стала Китай, который приобрел 536,4 тысячи тонн канадской пшеницы мягких сортов только за первые три месяца 2023/24.

Индонезия заняла второе место, закупив 532,9 тысячи тонн, что на 164% больше, чем в предыдущем году, хотя экспорт в эту страну в прошлом году был самым низким за последние 10 лет. США также увеличили свои покупки, купив 227,3 тысячи тонн канадской пшеницы за первые три месяца сезона, что в пять раз больше, чем год назад.

Благодаря благоприятным погодным условиям в сентябре, Канада смогла увеличить экспорт пшеницы более чем на 50%, так как урожай зерна был собран быстрее. Однако, главный экономист Export Development Canada Стюарт Бергман отметил, что активный экспорт в этом месяце может сократиться в следующие месяцы.

Статистическое управление Канады оценило положительное сальдо внешней торговли на сентябрь в 2,04 миллиарда канадских долларов, что превышает результаты опроса Reuters, где указывалось на положительное сальдо в 1 миллиард канадских долларов.

Общий экспорт из Канады в сентябре вырос на 2,7% по денежному эквиваленту и на 0,4% по объему. Также было пересмотрено активное сальдо за август в сторону его увеличения с предыдущей оценки в 718 миллионов канадских долларов до 949 миллионов канадских долларов.