Самый большой каток в ​​мире откроется уже в январе в провинции Онтарио

Уже в следующем месяце в Канаде откроется самый большой каток в мире. Не знаете, Где он? Рассказываем!

Этот уникальный каток с естественной заморозкой расположен в Онтарио и, если погода позволит, он будет открыт уже в в самом начале наступающего года. Более того, еще одно новшество.

В этом зимнем сезоне Rideau Canal Skateway в Оттаве предлагает бесплатное катание. Все очень надеются на то, что в наши края придет настоящая зима и каток сможет открыться и порадовать всех любителей зимних разлечений. Ведь в прошлом году было все несколько иначе, если помните.

Прошлой зимой стало настоящей, но очень неприятной сенсацией то, что объявили о том, что почти 8-километровый каток с естественной заморозкой не откроется из-за аномально теплой погоды. Это было впервые с 1970 года, именно с тех пор, когда канал Skateway был открыт и начал функционировать.

Чтобы обеспечить безопасное открытие, каток требует наличие качественного льда толщиной не менее 30 см, а для этого потребуется стабильно низкая температура от -10°C до -20°C в течение 10-14 дней подряд, как указывается в отчете о состоянии льда на катке.

Официальная дата открытия катка пока не определена, однако обычно это происходит в начале января, и каток остается открытым до середины марта. Надеемся, что Мороз-воевода в этом году нас не разочарует, и катку – быть!