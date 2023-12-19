Новое жилье в Монреале постоянно дорожает

Предлагаемые городом Монреалем изменения в правилах, касающихся взносов застройщиков на социальное и доступное жилье, приведут к увеличению стоимости нового жилья в Монреале более чем на 3000 долларов, согласно расчетам лобби застройщиков, выступающего против этого правила.

В четверг вечером городская администрация проводит публичную консультационную ассамблею по изменениям, которые она предлагает в своем регламенте.

Регламент для смешанного мегаполиса (RMM) требует, чтобы строители жилья вносили свой вклад в Фонд социального и доступного жилья тремя способами : строительство социального жилья на месте проекта, продажа земли со скидкой городу или даже финансовый взнос.

Вступившее в силу в апреле 2021 года постановление было недавно пересмотрено. За два года реализуется только один проект социального жилья на 86 квартир, в то время как еще шесть соглашений предусматривают передачу земли, писала наша коллега Изабель Дюкас в конце октября.

В ответ на эти неоднозначные результаты городская администрация предлагает реформировать свои правила, увеличив финансовые взносы, требуемые от застройщиков, до 82% плюс ежегодную индексацию на 5% в течение 3 лет.

Действуя таким образом, город стремится отговорить застройщиков от уплаты штрафа и вместо этого побудить их выбрать передачу земли или строительство социальных объектов под ключ.

Еще одно внесенное изменение заключается в том, что город увеличивает вознаграждение, выплачиваемое в случае уступки земли, чтобы иметь возможность продолжать компенсировать только 60% рыночной стоимости уступленной земли. « Исключительный рост стоимости земли в последние годы значительно превысил индексацию, предусмотренную постановлением. Суммы должны быть скорректированы таким образом, чтобы они снова составляли 60% рыночной стоимости земли», – обосновывает город в своем документе, представляющем измененный регламент.

Застройщики, объединенные в институт городского развития Квебека (IDU), подсчитали, что первая версия RMM добавит стоимость в 4362 доллара за квартиру в случае проекта на 250 квартир в округе Сен-Лоран.

С учетом предлагаемых изменений в RMM требуемый взнос спонсоров увеличится до 7517 долларов за единицу в 2026 году, что на 3155 долларов больше, чем взнос, требуемый в 2023 году, или на 72% больше.

« Это увеличение взносов эквивалентно косвенному налогу для налогоплательщиков. Они повлияют на возможность запуска проектов и отразятся на стоимости жилья», – пишет IDU в меморандуме, который он представил жилищному департаменту города Монреаль.

Монреаль переживает жилищный кризис, который некоторые объясняют нехваткой нового жилья. Ввод в эксплуатацию в Монреальском регионе сократился на 44% за один год после 10 месяцев в 2023 году.

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