19 декабря – День Николая Чудотворца

19 декабря православная церковь отмечает день святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей, а также является одним из самых почитаемых святых в православном мире.

Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Божий и обычно народ его называет Николаем Угодником. Он считался всем предстателем и заступником, утешителем для всех, кто испытывал скорбь, прибежищем для всех тех, кто находился в тяжелостях, столпом благочестия и защитником верных. Христиане верят, что и по сей день он совершает чудеса в помощь просители его молитвы.

Одно из наиболее известных чудес святителя Николая чудотворца связано с его паломничеством в Иерусалим. Когда путники, отчаявшиеся, попросили его помолиться, чтобы успокоить разъяренное море, святитель Николай так и сделал. Он также спас трех мужей, которых несправедливо приговорил к смерти корыстолюбивый градоначальник, удержав меч палача.

К нему обращались не только верующие, но и язычники, и святитель всегда откликался своим неизменным и чудесным участием к любому, кто искал его помощи. Спасая людей от физических бед, он также возбуждал в них раскаяние в своих грехах и стремление исправить свою жизнь.

За свою жизнь святитель Николай совершил неисчислимое количество добрых дел во славу Божью. Однако среди всех этих дел выделяется его удивительная, сильная и ревностная вера, которая была основанием и вдохновением для его подвига.

Святитель Николай скончался в глубокой старости в середине 4 века. По церковному преданию, его мощи сохранились нетленными и источали чудотворное миро, которое исцеляло множество людей. В 1087 году мощи Николая Угодника были перенесены в итальянский город Бари, где они находятся по сегодняшний день.

Православная церковь чтит память святителя Николая 19 декабря и 22 мая по новому стилю, а также каждый четверг еженедельно, особыми песнопениями. В храмах пройдут праздничные Литургии.