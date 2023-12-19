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Новости Авторы Меган Хорхенсен Неожиданный успех программы обучения по строительной специальности
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Строительство.

Неожиданный успех программы обучения по строительной специальности

Megan Jorgensen Дек 19, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Образование, Общество, Работа, Финансы, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 59 Просмотров

Большое число заявок на учебу на строителя со стипендией в 3000 долларов в месяц

Решение правительства оплачивать учёбу на строителя вызвало огромный энтузиазм. Заявок – тысячи!

Месяц назад мы рассказывали об обучении строительным специальностям, во время которого правительство Квебека обязалось платить студетам неплохие стипендии – 750 долларов в неделю, исходя из оплаты 25 долларов в час и тридцати учебных часов в неделю: Правительство будет платить за учёбу по строительным специальностям.

Дело в том, что в Квебеке не хватает строителей разных специальностей, и такая мера призвана резко повысить интерес к работе в строительной области. Нет сомнений, что стипендия в три тысячи долларов в месяц достаточно привлекательна для многих. Поэтому не было сомнений и в том, что люди учиться пойдут. Но никто не ожидал, что успех будет настолько грандиозен!

На самом деле, эксперты рассчитывали, что предложение приведёт к заявкам от 2 тысяч соискателей. Максимум – от 3 тысяч. На самом деле, в зависимости от конкретной профессии (от штукатура и маляра, от столяра до электрика) число заявок было в четыре, в пять, даже в десять раз больше, чем вакантных мест для студентов. Причём запросы на учёбу идут в огромных количествах во всех городах, где предлагаются курсы подготовки строителей. Больше всего заявок поступает по специальности “вождение и управление строительными машинами” (conduite d’engins de chantier). Очень много заявок и по спецальностям плотника и столяра.

Учёба начинается 31 января, заявки принимаются с 15 декабря, то есть, процесс приёма заявлений только начался, но уже желающих – огромное количество. Что ж, можно было бы быть уверенным, что через полгода в Квебеке будет достаточно работников строительных специальностей. Но вопрос в том, что, например, на курсах в Римуски (район Bas-Saint-Laurent) из общего количества заявок только 10% соответствуют требованиям – у остальных нет среднего образования, например. Но процесс только начинается, и подать заявку не поздно.

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