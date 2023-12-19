Большое число заявок на учебу на строителя со стипендией в 3000 долларов в месяц

Решение правительства оплачивать учёбу на строителя вызвало огромный энтузиазм. Заявок – тысячи!

Месяц назад мы рассказывали об обучении строительным специальностям, во время которого правительство Квебека обязалось платить студетам неплохие стипендии – 750 долларов в неделю, исходя из оплаты 25 долларов в час и тридцати учебных часов в неделю: Правительство будет платить за учёбу по строительным специальностям.

Дело в том, что в Квебеке не хватает строителей разных специальностей, и такая мера призвана резко повысить интерес к работе в строительной области. Нет сомнений, что стипендия в три тысячи долларов в месяц достаточно привлекательна для многих. Поэтому не было сомнений и в том, что люди учиться пойдут. Но никто не ожидал, что успех будет настолько грандиозен!

На самом деле, эксперты рассчитывали, что предложение приведёт к заявкам от 2 тысяч соискателей. Максимум – от 3 тысяч. На самом деле, в зависимости от конкретной профессии (от штукатура и маляра, от столяра до электрика) число заявок было в четыре, в пять, даже в десять раз больше, чем вакантных мест для студентов. Причём запросы на учёбу идут в огромных количествах во всех городах, где предлагаются курсы подготовки строителей. Больше всего заявок поступает по специальности “вождение и управление строительными машинами” (conduite d’engins de chantier). Очень много заявок и по спецальностям плотника и столяра.

Учёба начинается 31 января, заявки принимаются с 15 декабря, то есть, процесс приёма заявлений только начался, но уже желающих – огромное количество. Что ж, можно было бы быть уверенным, что через полгода в Квебеке будет достаточно работников строительных специальностей. Но вопрос в том, что, например, на курсах в Римуски (район Bas-Saint-Laurent) из общего количества заявок только 10% соответствуют требованиям – у остальных нет среднего образования, например. Но процесс только начинается, и подать заявку не поздно.