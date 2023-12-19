Министерство образования объявило о переносе январских госэкзаменов

В связи с забастовкой учителей, объединённых в ряд профсоюзов Квебека, министерство образования переносит министерские экзамены.

Как известно, в январе, обычно, проходят зимние госэкзамены, на которых оцениваются успехи и провалы учеников за полгода. В принципе, экзамены должны были начаться 9 января. В средней школе ученики должны сдавать английский, историю, науку, математику. В начальной школе – математику и французский.

На этот раз, к сожалению, экзамены приходится перенести. Официальное объявление о переносе было сделано во вторник, 19 декабря министром образования Квебека, месье Бернаром Дренвиль (Bernard Drainville).

Министр не смог назвать точную дату экзаменов, но пообщал сделать это “чуть позже”.

Напомним, что по результатам этих экзаменов определяется возможность подачи выпускником средней школы заявления о поступлении на учёбу в сежеп. Это заявление должно быть подано, согласно распорядку, к 1 марта. Но в связи с создавшимся положением, министерство образования и министерство Высшего образования обсуждают возможность переноса сроков подачи заявлений. Министр Дренвиль заверил, что в этом отношении противоречий между двумя министерствами не наблюдается, обсуждаются лишь конкретные меры.

Министр подчеркнул, что необходимость переноса экзаменов вызвана тем, что 368 000 школьников не учатся с 23 ноября в связи с бессрочной забастовкой Федерации образования (Fédération autonome de l’enseignement). Около 40 процентов школьников Квебека не могут приступить к занятиям.

Министр уточнил также, что содержание, сложность и длительность экзаменов пока не меняются.