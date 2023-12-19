Житель Киркланда арестован как подозреваемый во взломах на Западном острове

Полиция Монреаля сообщает, что раскрыла серию взломов предприятий на Западном острове после ареста на прошлой неделе 33-летнего мужчины с длительным криминальным прошлым.

“Джастин Чарланд разбил окна примерно в 10 предприятиях с целью кражи наличных денег или ценностей”, – написала Служба полиции города Монреаль в пресс-релизе.

“Подозреваемый предположительно действовал в основном ночью, когда указанные заведения были закрыты. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, он бросал камни в витрины магазинов, чтобы разбить их вдребезги. Следственная группа считает, что он использовал этот метод как минимум 10 раз в отношении витрин бутиков и магазинов”.

Предприятия были расположены в районах, находящихся в ведении районного полицейского участка №1, который включает муниципалитеты в западной части острова, такие как Киркленд и Биконсфилд, и участка № 3, который охватывает острова Бизард, Роксборо и Пьерфонд.

“Два местных участка тесно сотрудничали со следователями, чтобы как можно быстрее выйти на след подозреваемого”, – написала полиция Монреаля. “Эти совместные усилия в конечном итоге принесли плоды и привели к аресту Джастина Чарланда. Последний был арестован 7 декабря, когда находился в своем доме в Киркленде. Улики и украденные вещи были изъяты во время последующего обыска.

На прошлой неделе Чарланду было предъявлено обвинение по трем пунктам, касающимся взломов и незаконных проникновений. В среду в здании суда Монреаля было запланировано слушание по вопросу о залоге.

Чарланд был на испытательном сроке, когда его арестовали. 1 июня 2022 года он признал себя виновным во взломе и проникновении в один частный дом и в марте был приговорен к шестимесячному тюремному заключению с последующим двухлетним испытательным сроком.