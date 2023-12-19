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Новости Житель Киркланда арестован как подозреваемый во взломах на Западном острове

Житель Киркланда арестован как подозреваемый во взломах на Западном острове

Виктория Христова Дек 19, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 28 Просмотров

Полиция Монреаля сообщает, что раскрыла серию взломов предприятий на Западном острове после ареста на прошлой неделе 33-летнего мужчины с длительным криминальным прошлым.

 

“Джастин Чарланд разбил окна примерно в 10 предприятиях с целью кражи наличных денег или ценностей”, – написала Служба полиции города Монреаль в пресс-релизе.

“Подозреваемый предположительно действовал в основном ночью, когда указанные заведения были закрыты. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, он бросал камни в витрины магазинов, чтобы разбить их вдребезги. Следственная группа считает, что он использовал этот метод как минимум 10 раз в отношении витрин бутиков и магазинов”.

Предприятия были расположены в районах, находящихся в ведении районного полицейского участка №1, который включает муниципалитеты в западной части острова, такие как Киркленд и Биконсфилд, и участка № 3, который охватывает острова Бизард, Роксборо и Пьерфонд.

“Два местных участка тесно сотрудничали со следователями, чтобы как можно быстрее выйти на след подозреваемого”, – написала полиция Монреаля. “Эти совместные усилия в конечном итоге принесли плоды и привели к аресту Джастина Чарланда. Последний был арестован 7 декабря, когда находился в своем доме в Киркленде. Улики и украденные вещи были изъяты во время последующего обыска.

На прошлой неделе Чарланду было предъявлено обвинение по трем пунктам, касающимся взломов и незаконных проникновений. В среду в здании суда Монреаля было запланировано слушание по вопросу о залоге.

Чарланд был на испытательном сроке, когда его арестовали. 1 июня 2022 года он признал себя виновным во взломе и проникновении в один частный дом и в марте был приговорен к шестимесячному тюремному заключению с последующим двухлетним испытательным сроком.

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