Страны ЕС потратили 4 млрд. евро на уничтожение вакцин от COVID-19

По данным издания, как минимум 215 млн доз вакцин против COVID-19, которые были закуплены странами Евросоюза во время пандемии, были выброшены. По скромным оценкам, данная потеря обошлась налогоплательщикам в 4 млрд. евро.

С тех пор, как были одобрены первые вакцины от коронавируса в конце 2020 года, страны ЕС получили 1,5 млрд. доз (более трех доз на жителя Европы). Многие из этих доз сегодня лежат просто на свалках по всему континенту.

Рассчеты, основанные на имеющихся данных, показывают, что в среднем на каждого члена населения стран ЕС приходится отказ от 0,7 укола. Эстония занимает лидирующую позицию, где на одного жителя приходится больше выброшенных доз, за ней следует Германия, которая также выбросила самое большое количество вакцин.

При этом граждан Германии призывает пройти вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время министр здравоохранения Карл Лаутербах. Он выразил свое беспокойство о росте числа заболевших коронавирусом и отметил, что до сих пор всего около трех миллионов немецких граждан получили адаптированную вакцину.

Лаутербах призывает людей с факторами риска пройти вакцинацию как можно быстрее: “Если вы сделаете прививку сейчас, то у вас будет достаточно времени для достижения полного эффекта к Рождеству”. Он особо обратил внимание на пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Министр здравоохранения также подчеркнул, что на исследование коронавируса будет направлено еще 150 млн. евро. Он добавил, что коронавирус всё еще представляет угрозу, и его инфекция несет большие риски для сердечно-сосудистой системы и иммунной системы, которые невозможно полностью излечить.

Лаутербах призывает всех, включая тех, кто уже переболел, сделать вакцинацию как можно быстрее: “Если вы не хотите заболеть под елкой, вам следует как можно быстрее сделать прививку – в идеале от гриппа и коронавируса одновременно”. Он также рекомендует всем носить маски и избегать больших празднований Рождества в закрытых помещениях.

Результаты социологического опроса для издания Bild показали, что только 10% опрошенных регулярно носят маски, 28% иногда, а 58% вообще не носят.