Город Терребон (Terrebonne) – город-спутник Монреаля на Северном берегу

Город Терребон – один из городов, составляющих так называемый Большой Монреаль или кольцо городов-спутников.

Город Терребон (Terrebonne) – один из небольших городов, опоясывающих Монреаль по берегам реки Святого Лаврентия и Прери. Он является составной частью аггломерации Большого Монреаля. Терребон – один из самых древних городов Квебека, он был основан в 17 веке. Его здания – самые старые постройки на территории провинции. Более древние здания есть лишь в столице провинции и в городе Труа-Ривьер. Старый город (Vieux-Terrebonne) имеет статус исторического памятника.

Это второй по величине город в районе Lanaudière Репентиньи. Как и большая часть городов-спутников Монреаля, Террбон сочетает районы с преобладанием сельской местности и явной городской инфраструктуры, в которых сосредоточены жилые дома и коммерческие районы.

Город развивался с самого момента основания, без застоев и потери населения. Сегодня он является одним из важных пригородов Монреаля с разнообразной экономикой и активной культурной жизнью.

Старый город (Vieux-Terrebonne) – исторический квартал города, который привлекает многочисленных туристов, что и понятно, потому что квартал выделяется своими колоритными старинными зданиями, каменными домами и узкими улочками, сохранившими очарование старого времени.

Здесь расположены многочисленные рестораны, магазины, галереи и театры, а также Остров Мельниц (Île-des-Moulins) – исторический комплекс мельниц на реке, который играл ключевую роль в экономическом развитии города – отсюда снабжали мукой и Монреаль.

Здесь же проводятся фестивали, концерты, спортивные состязания на национальном уровне. В городе много красивых парков и природных зон.

Так что в городе жить неплохо, это привлекательное место, которое сочетает урбанистические удобства с историческим шармом.

По состоянию на 2023 год, население города Терребонн (Terrebonne) превышает 110,000 человек. Что касается расстояния до Монреаля, Терребонн расположен примерно в 30 километрах к северо-востоку от центра Монреаля, между ним и Монреалем лежит Лаваль. Время поездки на машине обычно составляет около 30-40 минут, в зависимости от дорожного трафика и точного места назначения. Автобусы и электрички ходят часто и обеспечивают удобное сообщение между Терребоном и Монреалем.