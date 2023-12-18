Иммиграция с Александрой Мельниковой. БИЗНЕС ИММИГРАЦИЯ В ПРОВИНЦИЮ КВЕБЕК – ИЗМЕНЕНИЯ С 1 января 2024

В провинции Квебек существует три бизнес программы иммиграции:

Инвесторы. Ранее по этому виду иммиграции не нужно было демонстрировать знание языка, но с 1 января его не только сделали обязательным, но и запросили уровень 7 (Б2). Появились и другие требования и изменения такие как: обязательное проживание в Квебеке минимум 12 месяцев до получения сертификата отбора, аннулирование бальной системы отбора инвесторов (теперь главное деньги и французский), инвестирование одного миллиона долларов на 5 лет плюс дополнительное «невозвратное» инвестирование 200 тысяч долларов (ранее было 1,2 М просто инвестиций без подарочной части).

Предприниматели (начать свой бизнес в Квебеке или купить существующий). Точно такой же подход – обязателен французский на уровне 7 (раньше язык не требовался). Разрешить открывать свой бизнес-проект до того, как подавать на сертификат отбора. Аннулируется бальная система отбора этой группы иммигрантов, а также уменьшается требование к сумме финансов, которые нужно продемонстрировать (ранее нужно было показать 900 тысяч долларов) Самозанятые предприниматели (врачи, инженеры, электрики, сантехники, сметчики и многие другие). То же самое требование – французский на уровне 7 (Б2). Аннулируется бальная система отбора, но вводится требование получить лицензию на выполнение предпринимательской деятельности перед тем, как подать документы на сертификат отбора. Также начнут требовать минимум 2 года опыта работы за последние 5 лет в своей самозанятой сфере. По этой категории иммиграции нужно продемонстрировать наличие 100 тысяч долларов, а также иметь возможность внести депозит в размере до 50 тысяч долларов.

Как мы видим, если ранее программа бизнес иммиграции рассматривалась предпринимателями со всего мира как один из вариантов получить ПМЖ без знания французского языка, то теперь и их обязали знать французский. К чему это приведет и правильное ли это решение – посмотрим в будущем, но одно можно отметить уже сейчас: нужно быть готовым к наплыву предпринимателей из франкоязычной Африки (страны Магриба) и франкоязычных стран Европы.

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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