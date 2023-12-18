Представляем монреальский Университет Конкордия

Рассказываем об университете Конкордия – одном из самых известных ВУЗов Канады, преподавание в котором ведётся, в основном, на английском.

Университет Конкордия (Concordia), расположенный в Монреале, является одним из ведущих университетов в Канаде. Это один из двух англоязычных университетов Монреаля (второй – Университет МкГилл).

Его история насчитывает всего лишь полвека, потом основан он был в 1974 году. Впрочем, не на пустом месте, а в результате слияния двух учебных заведений: Loyola College и Sir George Williams University. Именно благодаря слиянию этих двух исторических анголязычных учебных заведений и появился большой университет.

Всего на сегодняшний день в Конкордии обучается свыше пятидесяти тысяч студентов, из которых окол десяти тысяч иностранцев, приехавших на учёбу из 150 стран мира.

У Конкордии два основных кампуса – кампус Сэр Джордж Уильямс, расположенный в деловом районе Монреаля, в районе улицы Sainte-Catherine, в непосрдественной близости от станции метро Gui-Concordia, и кампус Лойола, который находится в более живописном и спокойном районе на западе города.

Университет предлагает широкий спектр программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры в различных областях, включая гуманитарные науки, бизнес, инженерное дело, искусство и науку. Сегодня в нём преподаются около ста двадцати учебных программ.

Университет Конкордия известен и своими исследовательскими программами, особенно в области инженерии, управления и социальных наук. Университет активно поддерживает инновации и предпринимательство.

Конкордия активно сотрудничает с учебными и исследовательскими учреждениями по всему миру, привлекая по обмену студентов и преподавателей из разных стран.

Здесь кипит студенческую жизнь. Есть множество клубов по интересам, спортивных клубов и студенческих организаций. Студенты принимают активное участие в культурной и научной жизни Монреаля.

Заметим, что количество иностранных студентов меняется из года в год, так что цифра в десять тысяч человек может быть неточной, но, в любом случае, этот ВУЗ считается одним из наиболее интернациональных учебных заведений в Канаде.