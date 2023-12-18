Массовый забег Дедов Морозов (Pères Noël) по улицам столицы Квебека

Не менее трёх сотен Дедов Морозов (Père Noël) пробежали по улицам Квебека, дабы порадовать горожан и гостей города, и чтобы собрать средства на благотворительность.

В воскресенье, 17 декабря, не менее трёхста Дедов Морозов устроили массовый забег по улицам Старого города. А до них по тому же маршруту пробежали сотни эльфов – помощников белобородого старца. Начался забег в 11 утра. Деды промчались по улицам Нижнего города, затем поднялись трусцой по знаменитой лестнице Casse-Cou, пробежали по Рождественскому рынку, по улицам Верхнего города, а затем вернулись в Нижний город. Длина всего маршрута составила семь километров.

На протяжении всего маршрута добровольные помощники бегунов принимали взносы от зрителей. Все пожертвования пойдут в фонд помощи малоимущим семьям, точнее, тем семьям с небольшими доходами, в которых есть дети. Организаторы забега уверены, что в это воскресенье было собрано не менее 20 тысяч долларов, тогда как в прошлом году было собрано 12 тысяч.

Это уже третий рождественский забег Дедов Морозов. Но эльфы устроили свой забег впервые (длина маршрута их – 1 километр, что и понятно, речь же о детишках).

И, конечно же, в городе царило праздничное настроение, взрослые и дети хохотали, поддерживали бегунов, щедро вносили свою лепту в сбор пожертвований.

Кстати, среди бегунов были замечены несколько депутатов Национальной Ассамблеи Квебека и федерального Парламента Канады.

Итак, третий забег состоялся. В первом было менее ста дедов, во втором – около двухсот. Но организаторы уверены, что в ближайшие годы Квебеку удастся побить рекорд массового забега Дедов Морозов – в 2014 году в Мадриде, столице Испании, по улицам города пробежали 5000 белобородых героев в красных балахонах. Квебек собирается побить рекорд. Но лет через пять.