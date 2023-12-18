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Общество Дети, семья 300 Дедов Морозов захватили город Квебек
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Фото войска Дедов Морозов - Juliette Nadeau-Besse/газета Le Soleil.

300 Дедов Морозов захватили город Квебек

Megan Jorgensen Дек 18, 2023 Дети, семья, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Рождество и Новый год, Хорошие новости Оставить комментарий 52 Просмотров

Массовый забег Дедов Морозов (Pères Noël) по улицам столицы Квебека

Не менее трёх сотен Дедов Морозов (Père Noël) пробежали по улицам Квебека, дабы порадовать горожан и гостей города, и чтобы собрать средства на благотворительность.

В воскресенье, 17 декабря, не менее трёхста Дедов Морозов устроили массовый забег по улицам Старого города. А до них по тому же маршруту пробежали сотни эльфов – помощников белобородого старца. Начался забег в 11 утра. Деды промчались по улицам Нижнего города, затем поднялись трусцой по знаменитой лестнице Casse-Cou, пробежали по Рождественскому рынку, по улицам Верхнего города, а затем вернулись в Нижний город. Длина всего маршрута составила семь километров.

На протяжении всего маршрута добровольные помощники бегунов принимали взносы от зрителей. Все пожертвования пойдут в фонд помощи малоимущим семьям, точнее, тем семьям с небольшими доходами, в которых есть дети. Организаторы забега уверены, что в это воскресенье было собрано не менее 20 тысяч долларов, тогда как в прошлом году было собрано 12 тысяч.

Это уже третий рождественский забег Дедов Морозов. Но эльфы устроили свой забег впервые (длина маршрута их – 1 километр, что и понятно, речь же о детишках).

И, конечно же, в городе царило праздничное настроение, взрослые и дети хохотали, поддерживали бегунов, щедро вносили свою лепту в сбор пожертвований.

Кстати, среди бегунов были замечены несколько депутатов Национальной Ассамблеи Квебека и федерального Парламента Канады.

Итак, третий забег состоялся. В первом было менее ста дедов, во втором – около двухсот.  Но организаторы уверены, что в ближайшие годы Квебеку удастся побить рекорд массового забега Дедов Морозов – в 2014 году в Мадриде, столице Испании, по улицам города пробежали 5000 белобородых героев в красных балахонах. Квебек собирается побить рекорд. Но лет через пять.

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