Снижение продаж жилья в Монреале в прошлом месяце

Продажи в столичном регионе составили 2664 по сравнению с 2700 в ноябре 2022 года. Этот показатель близок к самому низкому уровню транзакционной активности, зарегистрированному с 2000 года, отмечает APCIQ.

Продажи в столичном регионе составили 2664 по сравнению с 2700 в ноябре 2022 года. Этот показатель близок к самому низкому уровню транзакционной активности, зарегистрированному с 2000 года, отмечает APCIQ.

« В отличие от других крупных мегаполисов Канады, таких как Торонто и Ванкувер, на рынке жилья в районе Монреаля не наблюдается быстрого роста числа объектов недвижимости, возвращающихся на рынок», – отмечает Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка APCIQ.

По его словам, тот факт, что цены на жилье здесь ниже, чем в двух других канадских мегаполисах, приводит к тому, что уровень задолженности домохозяйств в Монреале и бюджет, выделяемый на ежемесячные выплаты по ипотеке, значительно ниже, чем в Торонто или Ванкувере.

Продажи домов на одну семью составили 1329, что меньше, чем 1451 годом ранее, в то время как было продано 1051 кондоминиум по сравнению с 1040 в том же месяце прошлого года.

Продажи plex выросли до 282 в ноябре по сравнению с 208 продажами малогабаритной доходной недвижимости годом ранее.

Г-н Брант также отмечает, что способность покупателей претендовать на получение ипотечного кредита удерживает продажи на низком уровне, помогая оказывать давление на рынок аренды.

« На таком фоне рынок малогабаритной доходной недвижимости, похоже, стремится к лучшему восстановлению. Таким образом, последние получают новую привлекательность для инвесторов по мере стабилизации ставок, а также предлагают другие преимущества для тех, кто хочет стать арендодателями»,-добавляет он.

Число активных регистраций за ноябрь выросло на 11% по сравнению с прошлым годом до 17 715, в то время как число новых регистраций увеличилось на 3 %, до 4787.

В заключение APCIQ отмечает, что в Монреальском регионе накопление объектов недвижимости для продажи на рынке происходит очень постепенно. Следовательно, дисбаланс на рынке остается в пользу продавцов. Цены остаются на более высоком уровне, чем в прошлом году за тот же период.

Ассоциация сообщает, что средняя цена дома на одну семью составила 539 700 долларов по сравнению с 520 000 долларов годом ранее, что на 4% больше, в то время как средняя цена кондоминиума составила 395 275 долларов по сравнению с 380 000 долларов, что также на 4% больше.

Средняя цена plex составляла 731 250 долларов по сравнению с 715 000 долларов в ноябре 2022 года, что на 2% больше.

Иль-де-Монреаль (+ 9 %) и Водрей-Суланж (+7%) – это районы столичного региона, в которых наблюдался самый большой рост средних цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напротив, в Лавале этот показатель снизился на 1%.

В среднем срок продажи составлял 48 дней для домов на одну семью, 58 дней для кондоминиумов и 64 дня для многоквартирных домов.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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