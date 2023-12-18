Нейросети оказались способны создавать ИИ-инструменты без человека

Исследователи из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета подтверждают, что нейросети способны создавать искусственно интеллектуальные инструменты без посторонней помощи.

Их последние исследования указывают на то, что мощные системы искусственного интеллекта способны породить более слабые нейронные сети, представляющие собой практически их автоматическую реплику.

Хотя пока что нейросети не могут создать системы, обладающие сложностью и возможностями аналогичными родительскому алгоритму, они всё же могут разрабатывать небольшие интеллектуальные инструменты, предназначенные для решения узких задач.

Такие инструменты обеспечивают распознавание лиц и звуков, а также управление бытовой техникой, например, кофемашинами.

Эксперты акцентируют внимание на том, что такие маленькие искусственные интеллектуальные системы потребляют незначительные ресурсы, дешевы в разработке и могут сделать практически любое устройство «умным». В подтверждение своих слов они продемонстрировали интеллектуальный датчик меньше, чем по сантиметру, способный отслеживать активность человека.

Специалисты полагают, что в будущем большие и малые нейросети будут взаимодействовать и создавать полноценную интеллектуальную экосистему.