Никки Хейли, бывшая губернатор штата Южная Каролина, была назван кандидатом от республиканской партии на пост президента США в 2024 году. Об этом заявил губернатор штата Нью-Хэмпшир Крис Сунуну в интервью телеканалу Fox News 15 декабря.

Сунуну отметил, что Хейли активно взаимодействует с избирателями, не только представляя свою позицию, но и давая возможность задавать вопросы, тем самым завоевывая их доверие. По его словам, это привело к резкому росту числа голосующих за Хейли. Кроме того, Сунуну напомнил, что у Хейли есть международный опыт, благодаря своей работе в ООН, и считает, что в настоящий момент особенно важны именно международные проблемы.

Он также выразил уверенность, что Хейли станет номинантом республиканской партии, а штат Нью-Хэмпшир станет точкой перезагрузки. Сейчас многие люди полагают, что Трамп уже фактически выбран, и просто голосуют за него, однако Сунуну считает, что люди должны осознать, что у них есть другой вариант.

Напомним, что Крис Сунуну относится к элитам республиканской партии США и категорически против Трампа. Он выражает позицию политической элиты, которая хочет избавиться от Трампа любой ценой.

Также стоит отметить, что избиратели ценят Трампа не за его демократичность или личные качества, а за то, что он выполняет предвыборные обещания, насколько это возможно. Эта черта отсутствует у других политиков США, включая Хейли.