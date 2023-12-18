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Новости В США назван кандидат в президенты от республиканцев
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В США назван кандидат в президенты от республиканцев

Виктория Христова Дек 18, 2023 Новости, Новости Америки Оставить комментарий 56 Просмотров

Никки Хейли, бывшая губернатор штата Южная Каролина, была назван кандидатом от республиканской партии на пост президента США в 2024 году. Об этом заявил губернатор штата Нью-Хэмпшир Крис Сунуну в интервью телеканалу Fox News 15 декабря.

Сунуну отметил, что Хейли активно взаимодействует с избирателями, не только представляя свою позицию, но и давая возможность задавать вопросы, тем самым завоевывая их доверие. По его словам, это привело к резкому росту числа голосующих за Хейли. Кроме того, Сунуну напомнил, что у Хейли есть международный опыт, благодаря своей работе в ООН, и считает, что в настоящий момент особенно важны именно международные проблемы.

Он также выразил уверенность, что Хейли станет номинантом республиканской партии, а штат Нью-Хэмпшир станет точкой перезагрузки. Сейчас многие люди полагают, что Трамп уже фактически выбран, и просто голосуют за него, однако Сунуну считает, что люди должны осознать, что у них есть другой вариант.

Напомним, что Крис Сунуну относится к элитам республиканской партии США и категорически против Трампа. Он выражает позицию политической элиты, которая хочет избавиться от Трампа любой ценой.

Также стоит отметить, что избиратели ценят Трампа не за его демократичность или личные качества, а за то, что он выполняет предвыборные обещания, насколько это возможно. Эта черта отсутствует у других политиков США, включая Хейли.

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