Вспышка сальмонеллеза в Канаде: более сотни пострадавших

В результате вспышки сальмонеллеза в Канаде, шесть человек погибли, а 153 заболели после употребления загрязненных дынь.

Эта серьезная угроза затронула восемь регионов Канады. Информация об этом содержится в официальном заявлении, опубликованном на веб-сайте Министерства здравоохранения Канады.

Источником инфекции стали дыни, поставленные на рынок компаниями “Malichita” и “Rudy”. Эти продукты были проданы в продуктовых магазинах восьми провинций Канады: Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Онтарио и Остров Принца Эдуарда.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасности, дыни от этих компаний были отозваны с продажи по всей стране. По данным Министерства здравоохранения, на 15 декабря было зафиксировано 53 случая госпитализации, а шесть пациентов умерли.

Особенно пострадали дети до пяти лет и пожилые люди. Сальмонеллез является острым заболеванием кишечника, которое может поражать и людей, и животных. Оно вызывается бактерией сальмонеллой и проявляется симптомами интоксикации, а также воздействием на желудочно-кишечный тракт.

В некоторых тяжелых случаях возможны обезвоживание, увеличение печени и селезенки, а также почечная недостаточность.