Канада намерена удвоить военное присутствие в Латвии к 2026 году

Канада собирается увеличить свое военное присутствие в Латвии в два раза к 2026 году.

Министр национальной обороны Канады, Билл Блэр, объявил о планах страны укрепить военное присутствие в Латвии в рамках укрепления восточного фланга НАТО. Это станет самой крупной зарубежной военной миссией для Североамериканского государства.

Блэр встретился с латвийским министром обороны, Андрисом Спрудсом. После встречи он сообщил, что Канада планирует разместить вертолеты, комплексы ПВО малой дальности и системы противодронов в Латвии в 2024 году.

Кроме того, Оттава намерена приобрести мобильные противотанковые ракетные комплексы на сумму 32 миллиона долларов в срочном порядке. К 2026 году количество канадских военных в Латвии может вырасти с 1000 до 2200 человек.

Канада уже доставила 15 танков Leopard 2 в Латвию, а также прибыл обслуживающий персонал. В рамках текущего визита в Латвию министр обороны Канады посетит Адажскую базу, центр стратегической коммуникации и передового опыта НАТО, а также базу по реагированию на инциденты в сфере безопасности информационных технологий “cert.lv”.