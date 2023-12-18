Pembina Pipeline консолидирует доли в газовых активах Канады и США

Энергетическая компания Канады Enbridge согласилась продать свою долю в компаниях Alliance Pipeline, Aux Sable и NRGreen Power своему партнеру по совместному предприятию, энергетической компании Pembina Pipeline, за 3,1 млрд канадских долларов.

Alliance Pipeline – холдинговая компания, которая обеспечивает интегрированную систему трубопроводов длиной 3848 км для сбора и транспортировки природного газа в Канаде и США. Midstream система транспортирует природный газ из западно-канадского осадочного бассейна и бассейна Уиллистон в рыночный центр Чикаго. Enbridge владеет 50% акций Alliance Pipeline.

Aux Sable, в которую Enbridge владеет 42,7% акций, управляет предприятиями по добыче и фракционированию сжиженного природного газа (СПГ) как в США, так и в Канаде. Эти объекты, обладающие правами на добычу по трубопроводу Alliance Pipeline, обеспечивают подключение к основным узлам добычи природного газа в США.

NRGreen Power управляла пятью установками по утилизации отходящего тепла вдоль трубопровода Alliance Pipeline в Канаде по состоянию на 31 июля 2023 года. Enbridge владеет 50% акций этого бизнеса через Enbridge Income Fund.

Сделка позволит Pembina Pipeline приобрести полное владение Alliance Pipeline, канадскими предприятиями Aux Sable и NRGreen. Она увеличит свою долю в операциях Aux Sable в США примерно до 85,4%, что позволит ей стать оператором всех трех предприятий.

Оставшиеся 14,6% акций американского подразделения Aux Sable принадлежат Williams.

Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2024 года. Ее завершение зависит от стандартных условий закрытия, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов.